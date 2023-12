Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este viernes que se debió a una de las casetas de las fosas de respiración o ducto de ventilación los escombros caídos la tarde de este viernes en el túnel de la 27 de Febrero.

La institución explicó que las fosas o ductos se encuentran justo en el Boulevard del mismo que fue impactada por un vehículo, “lo que, al ser destruida para garantizar la seguridad, para evitar desgracias, provocó que algunos fragmentos cayeran dentro del túnel”.

Obras Públicas además garantizó que los fragmentos como resultado del accidente, ocurrido en el área superior del Boulevard, no afectan en términos estructurales al túnel de la 27 de Febrero.



“Informamos que la alerta de la caída de algunos escombros fue reportada por el 9-1-1 lo que motivó a que técnicos de alto nivel procedieron a evaluar comprobando que no representaba peligro para el tránsito ni los usuarios, por lo que no se consideró necesario cerrar la vía”.

Agregaron que en el lugar se encuentran brigadas de mantenimiento retirando los escombros, con el objetivo permitir el tránsito vehicular de forma normal.