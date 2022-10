El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó ayer de “excesivamente lento” el proceso de envío de una fuerza internacional multilateral solicitado por el gobierno haitiano que tendría como objetivo iniciar el restablecimiento de la paz y la institucionalidad de dicha nación, que se encuentra sumida en el caos y en una crisis económica y humanitaria.



“Desde el punto de vista dominicano es excesivamente lento, ya deberían estar allá por la situación en Haití. La situación en Haití es caótica al día de hoy, lo sabemos, lo vivimos en carne propia aquí también porque desborda nuestras fronteras”, manifestó Roberto Álvarez antes de su participación en el almuerzo por el 32 aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).



El canciller señaló que se debe entender que cualquier país debe pensar muy bien el envío de sus tropas a otra nación, tras precisar que para ello se debe negociar una serie de términos.



Razones que hace que tarde



“Hay que entender que todo país tiene que pensar bien en el envío de sus tropas a otro país. ¿En qué sentido?, hay que negociar toda una serie de términos, por ejemplo, cuál puede ser la responsabilidad penal de los soldados de un país en un momento dado que entren en conflicto. Es decir, si se violan las leyes, la guerra o crímenes de lesa humanidad. Todo eso tiene que ser negociado y esos son de los escollos que hay en este momento para ir en auxilio de Haití”, argumentó el funcionario.



Álvarez indicó que la más reciente resolución de las Naciones Unidas ha cumplido con dos de sus mandatos, entre estos la creación de un mecanismo para evitar el envío de armas a Haití, la creación de un comité de expertos para las sanciones a las bandas y a quienes las financian.



Agregó que hasta ahora no se ha cumplido con el tercer mandato que establece la relación de una fuerza multilateral para Haití, en lo cual señaló está trabajando Estados Unidos y otros países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no se ha conseguido el país que lidere esa fuerza.



El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que el Gobierno dominicano da seguimiento continuo a la situación en Haití y que por eso no se encontraba ayer en Buenos Aires en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores que pertenecen a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “Pero no he ido justo por la importancia del momento”, dijo.

EE.UU. y Canadá tratan envío de fuerza a Haití

Estados Unidos y Canadá tratarán en los próximos dos días la composición de una fuerza internacional para Haití en respuesta a la grave crisis humanitaria que vive el país caribeño. El secretario de Estado, Antony Blinken, viajará hoy y el viernes a Canadá, para abordar el asunto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su homóloga, Mélanie Joly, dijo el responsable estadounidense para Latinoamérica, Brian Nichols.