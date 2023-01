Email it

Pese a que el embajador de la República Dominicana en España reconoce que sí existe una orden de desalojo del consulado dominicano en Madrid, el Ministerio de Relaciones Exteriores envía una comunicación afirmando lo contrario.

Juan Bolívar Díaz, confirmó a Elcaribe, que efectivamente existe una orden de desalojo por parte del Ayuntamiento de esa demarcación al tiempo que cuestiona el manejo que se le dio al tema.

En tanto que la cancillería dominicana dice que todo obedece a la “alta demanda que tiene este consulado”, la razón por la cual han decidido explorar nuevas instalaciones que les permitan brindar los servicios.

“El consulado no se defendió a tiempo, debidamente, eso no quiere decir que a lo mejor no se le hubiera pedido de todas formas que se mudaran porque el problema era que había demasiada gente en ese consulado”, dijo el funcionario al destacar que es una situación que tiene más de cuatro años.

Desde ayer, Elcaribe trató de recibir una respuesta de la Cancillería respecto a la información que manejaba y que fue publicada en nuestra portada de este viernes, pero como ya es costumbre con los medios de comunicación, no hubo respuesta de esa institución.

¿Qué dice el comunicado de la cancillería?

“El viceministro para asuntos consulares y migratorios, Opinio Díaz, explica que en respuesta a la alta demanda que tiene ese consulado, por tratarse de la segunda ciudad de mayor concentración de dominicanos en el exterior, y en el que además operan otras oficinas del gobierno, se ha decidido explorar nuevas instalaciones que permitan brindar un servicio más eficiente a las personas que visitan la misión consular”, dice la comunicación de la cancillería en sus redes sociales.