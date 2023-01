Email it

El embajador dominicano en España confirmó este viernes que existe una disposición que ordena el traslado de la oficina del consulado de la República Dominicana en Madrid por chocar con las normas de condominio.



Juan Bolívar Díaz informó que la misión consular se encuentra en estos momentos inmersa en la búsqueda de un nuevo local donde trasladar sus operaciones.



Precisó que la orden de traslado está contenida en una resolución municipal, como resultado de las constantes quejas de residentes e inquilinos del edificio donde actualmente funciona en la avenida Paseo de la Castellana #128.



El diplomático destacó que se trata de un conflicto de normas de condominio que lleva cinco años aproximadamente.



“Es un problema viejo. Debe tener como cuatro a cinco años la demanda original. No lo manejaron adecuadamente, tal vez, o no siguieron todos los procedimientos que tenían que seguir” dijo el embajador a este medio vía telefónica.



Precisó, además, que la orden procede del ente municipal que se encarga de verificar los problemas concernientes a condóminos.



“Es una resolución municipal, tampoco es conminatoria de que tienen un plazo terminante para mudarse. El consulado no se defendió a tiempo, debidamente, eso no quiere decir que a lo mejor no se le hubiera pedido de todas formas que se mudaran porque el problema era que había demasiada gente en ese consulado”, explicó.



Sostuvo que en la misión consular llegaron a estar nombradas cerca de 50 personas, al inicio de la actual gestión gubernamental. Sumado a la cantidad de ciudadanos en busca de servicios, la confluencia era muy alta para un edificio donde viven familias, expresó.



“Era muchísima gente que entraba y salía y, efectivamente, un edificio donde hay viviendas y otras oficinas, no era tanto el ruido como la presencia continua de gente en las áreas comunes, tanto en la entrada, en la acera como el ingreso dentro del edificio”, explicó.



“Demasiada gente trabajaba ahí y ahí no caben toda esa gente, lo que es peor porque si no tenían trabajo entonces merodeaban”, dijo el destacado periodista dominicano.



Agregó “Eso no quiere decir que todo el mundo era vago. Ahí había gente que se fajaba tanto en el Consulado como en la Embajada, pero había exceso de personal y había mucha gente que en realidad no tenía ni un escritorio, porque no había donde sentarlos”, sostuvo.



En ese orden, informó que actualmente el número de personas nombradas en el consulado dominicano en Madrid se redujo a 14.



Esta política de reducción de personal también fue aplicada en la Embajada Dominicana en España.

“En la embajada había 42 personas designadas y ahora hay 11 personas. Eso fue una reorganización”, afirmó.