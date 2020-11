Católicos participan en marcha "Un Paso por mi Familia" con llamado al cese de la violencia

Decenas de fieles católicos participaron este domingo en la tradicional caminata "Un Paso por mi Familia" que tiene como fin promover los valores, la paz, la comunión, el perdón, la fe y la esperanza.

La caminata, que este año lleva como lema "Un Paso por mi Familia con Cristo Rey del Universo Defendiendo la Vida", inició en la calle Camino Chiquito de Arroyo Hondo y concluyó en la parroquia Divina Providencia del mismo sector.

De acuerdo vicario episcopal de la Pastoral Familia y Vida, Mario de la Cruz Campusano, el mensaje contundente de esta novena versión de Un Paso por Mi Familia es el llamado al cese de la violencia intrafamiliar, de los feminicidios, de la ideología de género y otras doctrinas que, a su juicio, buscan destruir la familia.

De igual forma, en rechazo del aborto y las tres causales y del matrimonio entre menores, cuyos proyectos de ley cursan actualmente en el Congreso Nacional.

"Tenemos que instar siempre para que se preserve la dignidad del ser humano. El ser humano es digno desde la concepción hasta la muerte y por eso también queremos invitar tanto a las cámaras legislativas como a toda la sociedad para que nunca se plantee la posibilidad de aprobar el aborto ni ninguna ley que vaya en contra de la vida y de la dignidad del ser humano (...) mientras que, por otro lado, el matrimonio infantil no tiene razón de ser. Solamente una persona que no piense y que le ponga razón a sus ideas puede concebir el matrimonio infantil porque si un niño no tiene capacidad de firmar un contrato de nada sin sus padres, cómo puede contraer matrimonio", manifestó el religioso.