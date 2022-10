El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, manifestó que no sabe sobre las enfermedades y consecuencias de la salud que puedan ocasionar las barcazas.

«Yo no sé de las enfermedades o consecuencias de una barcaza… yo de eso no sé. Yo no hablo de lo que no sé, yo soy economista y hablo de economía. Ahora estoy con Medio Ambiente y algunos temas los entiendo y puedo hablar», indicó Ceara Hatton durante una actividad.

Anteriormente el titular de la cartera aclaró que solo autorizó la colocación de “líneas de transmisión” y no el permiso de la construcción de la barcaza.

El funcionario indicó, además, que los promotores de la iniciativa presentaron un estudio de impacto ambiental de una línea de transmisión aérea de 138 KV de 1.2 km de longitud y cinco torres. Estas autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo con declaraciones del alcalde de la provincia de Azua, Ruddy González, el déficit energético que vive el país es una de las principales razones por las cuales el Gobierno aprobaría una posible instalación de esas barcazas.

Las medidas del ministro anterior

El fenecido Orlando Jorge Mera, anterior ministro de Medio Ambiente, había ordenado revisar de forma inmediata la licencia otorgada en 2020 por las anteriores autoridades a la planta eléctrica que está ubicada en el río Ozama.

Mera había explicado en ese tiempo que explicó que tanto la Superintendencia de Electricidad como las autoridades competentes habían sido ya advertidas de su intención por revisar todas las licencias otorgadas en los últimos años a la planta eléctrica.

Antes de su asesinato, ocurrido en junio de este año, Jorge Mera había prometido investigar la presencia de otras embarcaciones que penetran al río Ozama a pesar de la prohibición como lo establece la resolución 13-2016.