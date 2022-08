Como acosador, celoso y violento definieron a Esteban Javier Cora, miembro de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que asesinó a cuatro personas la noche del sábado.



El hecho se produjo en la calle primera del barrio La Fe en Los Alcarrizos, cuando el agente que hoy está bajo custodia e ingresado en un hospital por recibir una herida de bala en circunstancias aún no esclarecidas, se presentó a la casa de su expareja Indira de la Cruz a buscar a los dos niños que procrearon juntos, lo que fue impedido por esta porque se encontraba en estado de embriaguez. La acción provocó que el cabo disparara en contra de la joven de 19 años, de su exsuegra Marianeli Rosario de 36 y su excuñada Paola de la Cruz de 16.



“La mamá de él había llamado a la nieta mía para que no se lo dejara llevar porque él estaba bebiendo y andaba borracho en un motor”, explicó la abuela y madre de las hoy difuntas Basilia Tejeda Manzueta, quien informó que las balas del hombre de 31 años también hirieron a su hijo de cuatro, que sufrió heridas en la cabeza pero se encuentra fuera de peligro tras recibir atenciones en el hospital general doctor Vinicio Calventi.



Detalló que luego de cometer el triple asesinato, el oficial se marchó a su residencia y mientras trataba de escapar mató a la persona que lo perseguía identificada como Liren Méndez Báez en el puente de Los Rieles.



Dijo que Indira estaba separada de Cora desde hace un año y volvió a casa de su madre para rehacer su vida.



Sin embargo, de acuerdo a Gladys de la Cruz, tía de la fallecida, la fémina vivía en estado de desasosiego porque era constantemente acusada por su victimario.



“Pobremente ella trabajaba, las amigas le decían cuídate que está tras de ti”, expresó con llanto la mujer, al tiempo que declaró que la familia se queda sin fuerzas para seguir adelante.



Aunque doña Basilia Tejeda Manzueta no tuvo dudas al afirmar que la Policía Nacional (PN) no trabaja en favor de las personas de escasos recursos, los vecinos de las tres difuntas llamaron a las autoridades a hacer justicia para que el hecho no quede impune.

Ambiente de dolor en casa de las asesinadas

En momentos en que se encontraban en espera de los cuerpos de las mujeres fallecidas para darle cristiana sepultura, era visible la consternación en los rostros de los conocidos de las féminas, quienes no salían del asombro al conocer sobre su muerte a causa de Esteban Javier Cora, que intentó quitarse la vida luego de cometer el cuádruple asesinato pero fue detenido por sus vecinos que lo entregaron a la Policía Nacional.