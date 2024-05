ESCUCHA ESTA NOTICIA

La Vigía, RD.- Mujeres agrupadas en el centro de madres la Altagracia y la junta de vecinos de esta comunidad, realizaron una vigilia para demandar el asfaltado de su calle principal.

Los féminas y masculinos agrupados en las entidades sociales, recordaron que el gobierno asfaltó el tramo principal en febrero del pasado año, pero los equipos pesados y camiones de la constructora del muro fronterizo, destruyeron esta y otras vías de la zona.

En esas condiciones no habrá elecciones en esta comunidad, porque todos nos hemos puesto de acuerdo para no acudir a las urnas si no nos cumplen con la realización de la obras de menos de 4 kilómetros.

Hicieron un llamado a las autoridades del ministerio de obras públicas, a fin de que ordene la reconstrucción de la vía, que mantienen arrabalizado el lugar, por la polvareda que se levanta y la cantidad de hoyos que dañan los vehículos.

Establecieron que de lo contrario realizaran una protesta más contundente.