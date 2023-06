Email it

Luego de la firma de un acuerdo interinstitucional, los ministerios de Agricultura y de Educación lazaron ayer un programa de huertos escolares, con el que se pretende instalar 2 mil espacios de cultivos en centros educativos públicos y privados para involucrar a los estudiantes en la producción orgánica de alimentos.



El lanzamiento del plan tuvo lugar en el Liceo Panamericano de esta capital y estuvo encabezado por Limber Cruz, ministro de Agricultura y Ángel Hernández, ministro de Educación, quienes afirmaron que con dicha iniciativa los alumnos de las escuelas puedan aprender a producir y a la vez, valoren el trabajo de campo, lo hagan sostenible en el tiempo y lo repliquen en los hogares con siembras en los patios.



La actividad agropecuaria se llevará a cabo en dos modalidades. La primera es a través de casa mallas, para producir con mayor calidad y tecnología y tener productos inocuos, y la segunda es a cielo abierto, con sistema de riego por goteo, con toda la tecnología de riego para poder tener una buena producción.



La División de Huertos del Viceministerio de Producción y Mercadeo de Agricultura y el Viceministerio de Asuntos Pedagógicos del Ministerio de Educación son los organismos encargados de dar seguimiento a la aplicación de dicho convenio.



“Lo que hoy estamos haciendo marca un hito, tiene doble importancia. Primero, porque se trata de alimentación y segundo porque se trata de educación. Estos dos ministerios deben ir de la mano siempre. No es posible prepararse y educarse si hay hambre, los niños tienen que ir bien alimentados a las escuelas, tampoco habrá sostenibilidad si no hay educación; la educación te enseña y te prepara para tú tener la conciencia y el amor, no solo por la agricultura, sino por el medio ambiente”, comentó Cruz.



Mientras que Hernández indicó que además de aprender a producir desde temprano, los estudiantes podrán tener conocimiento de cosas útiles para vivir, y podrán llevar esos conocimientos al barrio, a sus casas o a la comunidad para vivir mejor.



El Ministerio de Agricultura tendrá la responsabilidad de la asistencia técnica, las plantas, material de siembra, la instalación de las casas mallas, los túneles y los sistemas de riego por goteo; mientras que el Ministerio de Educación asumirá los costos financieros del programa.



El proyecto también contempla la parte asociativa, consistente en formar cooperativas con el personal de diez o doce escuelas para que también, a través de estas organizaciones, se le dé seguimiento a todos los huertos que estén en su área territorial.