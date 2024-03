ESCUCHA ESTA NOTICIA

DUARTE (República Dominicana).- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó certificaciones a 17 guías intérpretes de la naturaleza formados para fortalecer el ecoturismo en la reserva científica Loma Quita Espuela, de la provincia Duarte.

Las certificaciones para los guías que ahora tendrán mayor oportunidad al integrarse a la conservación y al desarrollo ecoturístico del país se entregaron durante un acto en el que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, estuvo representado por José Elías González, viceministro de Recursos Forestales.

El acto estuvo encabezado, además, por Santa Rosario, quien representó a Jesús Moreno Portalatín, presidente de la Fundación Loma Quita Espuela, y valoró las acciones formativas para fortalecer el empoderamiento de las comunidades y el fortalecimiento del cuidado de la reserva científica.

También, Isabell Bonelly, encargada de Ecoturismo del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad.

El viceministro González exhortó a los nuevos guías a mantener la curiosidad y seguir desarrollando el hábito del aprendizaje continuo, lo que contribuirá a que sean mejores profesionales cada día.

“El aprendizaje no termina con este curso, el aprendizaje comienza, avanza, se desarrolla a partir de ahora que tienen una nueva herramienta. Yo les felicito, que tengan éxito y les exhorto a que nunca dejen de tener el deseo de seguir aprendiendo, siempre tengan sed de aprender y no pierdan ese miedo a no saber”, dijo.

Victor Imbert, miembro de la Asociación de Guías de Loma Quita Espuelas, agradeció al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y a la Fundación Loma Quita Espuela por la oportunidad de poder recibir la capacitación y posterior certificación.

“En nombre de la asociación agradecemos al Ministerio de Medio Ambiente y a la Fundación Loma Quita Espuela por la excelente capacitación impartida, con la cual nos han formado a todos para ser guías dedicados, dispuestos y, sobre todo, personas comprometidas para seguir trabajando en favor de nuestras reservas”, afirmó Imbert.

La capacitación de los guías fue impartida por el profesor Adriano Galva, en las instalaciones de la Fundación Loma Quita Espuela, la entidad que opera el plan de manejo de la reserva creada a partir de 1982.