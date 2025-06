Las discusiones sobre el impacto de la crisis haitiana en el país continúan hoy en el Consejo Económico y Social (CES) y entre los temas que se debaten figura como objetivo central del tema laboral “proponer un modelo laboral legal y justo” para los inmigrantes.



“Es prioritario promover la incorporación de mano de obra dominicana, fortaleciendo los controles existentes de fiscalización y asegurando que cualquier contratación extranjera cumpla los requisitos legales y respete condiciones laborales dignas”, establece el punto seis del documento sobre la metodología general del diálogo sobre el impacto de la crisis haitiana y sus implicaciones en República Dominicana.



El tema de la regularización de la mano de obra haitiana es el que genera mayores debates. El presidente Abinader ha dicho que su gobierno no tiene en agenda un plan de regularización, sin embargo, se mostró de acuerdo en que se discuta en el CES. Sobre ese particular, el expresidente Hipólito Mejía ha dicho que apoyaría esa iniciativa, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ha fijado posición, pero fue en el gobierno de Danilo Medina cuando se hizo un proyecto de esa naturaleza por mandato de la sentencia 168/13, que establece los criterios para obtener la nacional dominicana.



Reacciones



La Fuerza del Pueblo (FP), principal partido de oposición, no ha dicho de manera oficial si apoyo y rechaza un plan de regularización, pero algunos de los dirigentes que participan en el diálogo, como Dionis Sánchez, han expresado rechazo a esa posibilidad.



Los representantes del sector empresarial, que forman parte del CES, también se han pronunciado a favor de regularizar la mano de obra haitiana. Sobre ese tema, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, pidió a los participantes del diálogo del CES excluir el plan de regularización en esos debates.



“Todo documento relacionado con la identidad de una persona debe ser emitido exclusivamente por la autoridad nacional de su país de origen, y cualquier acción contraria, donde se desconozca el derecho de un Estado extranjero de dotar a sus súbditos de documento de identidad, constituiría un atentado directo contra la soberanía del mismo”, advirtió.



Recientemente, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, declaró que ya se han otorgado 15 mil permisos de trabajo temporales a trabajadores haitianos, pero el presidente Abinader afirmó que “no se está haciendo”.



Para fines de aprobación, según la metodología, las mesas de discusión cuentan con un total de siete votos y para aprobarlo se necesita el 60%, es decir 4 de 7 votos.



En ese sentido, de los integrantes del diálogo, faltaría por ver quienes estarán a favor o en contra de un plan de regularización. Es casi seguro que el gobierno no respalde esa iniciativa, pero el PLD no ha mostrado rechazo y el sector laboral, empresarial social, que forman parte del CES, impulsan abiertamente el plan de regularización.



Otros temas discutidos incluyen la elaboración de una política migratoria integral, la formalización y ampliación del comercio bilateral, y el desarrollo de una estrategia territorial para las comunidades fronterizas.

Respuesta de unidad ante la crisis haitiana

El diálogo en el CES fue acordado por el presidente Abinader y los expresidentes de la República con la finalidad de dar una respuesta de unidad nacional al impacto de la crisis haitiana en el país y definir una política de Estado conjunta. Para el cierre de los debates y la propuesta final, la agenda del CES contempla un acto de clausura con la participación del presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. El primer encuentro del liderazgo político ocurrió el pasado 14 de mayo en la sede del Ministerio de Defensa y luego los líderes dieron inicio formal a las discusiones del CES.



El presidente Abinader y los expresidentes dominicanos enviaron una comunicación conjunta a la ONU alertando sobre la grave crisis haitiana y su posible impacto regional.