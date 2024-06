El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Samir Chami Isa, reveló ayer sus intenciones de seguir representando a ese órgano cuatro años más, porque “a mitad del río no se debe cambiar de caballo”.



Aunque el tema de la reelección aún no ha sido abordado por los cinco integrantes del Pleno, para el funcionario todos merecen continuar en el cargo por el gran trabajo que han hecho en materia electoral, así como el fortalecimiento de la institución.



En caso de ser ratificado por el Senado de la República, Chami Isa aspira a seguir aportando a la democracia del país desde la JCE.



“Hasta ahora mismo no hemos tocado ese tema en el Pleno, pero la intención de todos es seguir, porque entendemos que hemos hecho un buen trabajo. Los cinco le hemos aportado a la República Dominicana, y yo entiendo que a mitad del río no se debe cambiar de caballo”, puntualizó.



El dirigente del órgano comicial habló a su salida del Auditorio del Senado, tras asistir a la tercera rendición de cuentas del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.



Presidente Senado reacciona



Al respecto, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, dijo que la ley no prohíbe que los miembros titulares de la Junta Central Electoral aspiren a reelegirse, no obstante, aclaró que ellos fueron electos por cuatro años, por lo que tendrían que esperar que vuelva el proceso de escogencia.



Dicho proceso se llevará a cabo en el Senado, a través de una comisión que determinará quiénes de los postulantes dirigirán la JCE para los próximos cuatro años. “La ley no les prohíbe a ellos participar; pueden hacerlo, al igual que todo ciudadano y ciudadana que entienda que reúne las condiciones y cumple con los requisitos”, señaló.