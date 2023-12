A propósito del informe PISA 2023 que arroja que República Dominicana ha mejorado en la educación, el sociólogo Cándido Mercedes consideró que hay que saludarlo porque esto es un renglón nodal en la sociedad del conocimiento.



Advirtió que esa calidad no puede existir sin una inversión profunda en el capital humano..

Precisó que la calidad de la educación, para que forme parte de la sociedad del conocimiento, depende de dos factores: interno (infraestructura, medioambiente, entorno y la calidad del docente) y el externo (capital cultural, social, familia).



Manifestó que el principal problema de República Dominicana tiene que ver con el capital cultural y señaló que, si el docente no es excelente, no habrá empuje, aunque haya buena infraestructura.



Apuntó que hay que tomar en cuenta que casi todos los países en pandemia desmejoraron en términos de educación y que, sin embargo, en medio del covid, República Dominicana en el 2023 mejora su calidad educativa.