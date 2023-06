Email it

La inteligencia artificial vino a revolucionarlo todo y la educación no es la excepción. El uso del chatGPT entre los estudiantes supone un nuevo desafío en las aulas.



Jamil Salmi, experto en desarrollo de sistemas de educación superior, reconoce los riesgos de esta herramienta que funciona como una especie de generador de contenidos personalizados. Sin embargo, el especialista considera que lejos de verse como una amenaza, esta plataforma debe ser concebida como un recurso aliado en la enseñanza.



El educador cree que la respuesta no es prohibir el chatGPT en las escuelas o academias, como ya pasa en algunos países de la región. Afirma que el enfoque adecuado es preparar al estudiante para que haga uso inteligente de esta herramienta con ética y transparencia.



“Si se usa como asistente es muy útil, si se usa para reemplazar es muy peligroso”, destacó el asesor internacional en educación. Su respuesta se enmarca en el hecho de que algunos estudiantes y profesionales se atribuyen los contenidos creados por esta plataforma.



Este innovador sistema de chat está programado de tal forma que pareciera cobrar vida propia al responder a los mandatos de los usuarios. Por ejemplo, es capaz de crear ensayos únicos así como generar y resolver problemas matemáticos conforme a los requerimientos digitados.



“El chatgpt se puede ver como algo muy peligroso o algo muy útil” agrega Salmi a modo de abordar el impacto de esta innovación en la educación.



Desde su óptica, el gran riesgo de esta tecnología es que quienes la usan pierdan el sentido crítico y la creatividad.



Como herramienta de apoyo al docente, citó la virtud de este recurso como generador rápido de contenidos y de ideas creativas para hacer la experiencia más interactiva en las aulas. Este chat también puede servir como una plataforma para formular exámenes y corregirlos en línea.



No obstante, el catedrático sostiene que como pasa con innovaciones revolucionarias, el chatGPT tendrá cierta resistencia, como dice sucedió con el primer dispositivo capaz de realizar operaciones aritméticas. Sobre la inteligencia artificial, afirma que todavía persiste una amplia brecha digital que de por sí ya es un desafío en los sistemas educativos de la región.

Experto invita a poner al estudiante en el centro

En los últimos 28 años, Jamil Salmi ha ofrecido sus servicios de asesoría técnica en reforma y desarrollo de la educación superior en varios países. Su experiencia le avala para hoy aseverar que persiste un estancamiento en los modelos de enseñanza. “La herramienta principal es todavía la clase magisterial. El profesor tiene los conocimientos, el estudiante está escribiendo y escuchando para después memorizar, eso no sirve, la enseñanza tiene que poner no al maestro, sino al estudiante en el centro y hacer la experiencia interactiva”. Salmi participa como invitado especial en el congreso de Federación Internacional de Universidades Católicas, que desarrolla durante esta semana la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.