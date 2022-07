El ciudadano Robert Henríquez, quien fue detenido por segunda vez por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) con alta suma de dinero y señalado por las autoridades que no poseía ninguna declaración, aclaró este lunes que el capital es proveniente de una venta licita.

Henríquez aseguró, además, no era necesaria una declaración.

A Henríquez se le decomisó en Dajabón US$126,900.00 dólares americanos y RD$ 400,000.00 pesos, a lo que el señala como parte de un entramado cometido por las autoridades, sin poseer pruebas ni argumentos.

“Yo ni entro ni salgo Haití, los abogados me dijeron que si yo no entro ni salgo no tengo porque declarar dinero, y el Cesfront tiene un entramado allá, porque ellos entienden que todo mi dinero tiene que ser proveniente de Haití o venir de allá y no es así”.

Agregó que ha demostrado con sus documentos y facturas al Coronel Adames y Capitán Lebrón, donde se evidencia que su dinero son de manera legal.

“Se está cometiendo abuso de poder no han encontrado ni van a encontrar nada porque yo trabajo legalmente”.

Asimismo, señaló que cualquier cosa que le pase luego de esta eventualidad debido a este caso hace responsable a la autoridad.