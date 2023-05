Email it

Boca Chica. Las autoridades municipales de Boca Chica claman por la ayuda del Gobierno para sacar las montañas marrones de sargazo que se acumulan en sus costas afectando el desenvolvimiento turístico y comercial.



La vicealcaldesa de Boca Chica, María Castro, reconoce que el sargazo es un problema que preocupa a todo el mundo, sobre todo en los países del Caribe donde los gobiernos locales se ven maniatados.

“Todos los años tenemos este problema y a nosotros se nos hace cada vez más difícil enfrentarlo porque no tenemos la maquinaria necesaria para recoger esa alga. Ponemos 100 hombres a sacar el sargazo ahora y poquito más tarde viene la ola y trae una cantidad superior”, dijo la vicealcaldesa Castro.



La funcionaria municipal sostuvo que Boca Chica necesita mayor cooperación por parte de los ministerios de Turismo y Medio Ambiente.



“El Ayuntamiento está cumpliendo con su labor de limpieza de la playa , pero al ser una playa tan cercana a la ciudad de Santo Domingo, cientos y cientos de bañistas a diario traen su comida y tiran los platos y vasos plásticos, por donde quiera”, exclamó.



El vendedor ambulante Rafa Robles, explicó que aunque este año hay mucho sargazo, no se compara con la cantidad de alga que se acumuló en el 2022.



“Aquí hubo sábados donde no se pudo entrar a la playa debido a la cantidad de sargazo y gracias al trabajo de los comerciantes conjuntamente con el Ayuntamiento se pudo resolver la situación”, expresó Robles.



Rosa Febles, propietaria de un puesto de ventas de pescado frito dijo que el mal olor que producen las algas “espanta a los clientes”.



Los cúmulos de sargazo son más notables en lugares como el malecón de Andrés, la zona del Club Náutico, playa de los Pescadores , y en varios puntos del balneario público del municipio. En el malecón de Andrés se puede notar como la macroalga llega hasta el muelle.



Punta Catalina afectada



La Central Termoeléctrica Punta Catalina informó que sacó temporalmente de operación su unidad 2, debido al impacto del sargazo que ha llegado de forma masiva a esa zona.



«Un mar de sargazo obliga a sacar de operación temporalmente la unidad 2 de Punta Catalina”, dijo la entidad en su cuenta de Twitter.



Pasadas las 6 de la tarde de ayer, la entidad informó que el sargazo fue retirado y la planta entró al Sistema Eléctrico Interconectado (SENI).