El presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de República Dominicana (Asedilird), Juan Colón, afirmó ayer que algunas casas editoriales utilizan como estrategia comercial cambiar el nombre y portada de los libros para obligar a que se compren de nuevo sin que puedan ser reutilizados, pero el contenido sigue siendo el mismo.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Colón explicó que algunas editoras hacen modificaciones de la portada y el nombre de los libros para hacer ver que se trata de materiales distintos. Sin embargo, aclaró que los contenidos solo cambian cuando se produce una transformación curricular, por lo que se trata de una táctica engañosa con fines lucrativos.



Manifestó que la Dirección General de Currículo es la única entidad que está autorizada para cambiar la propuesta curricular en su calidad de rectora, al señalar que desde 1993 hasta la fecha solo se han producido dos modificaciones. El historiador instó a los centros educativos públicos y privados a no seguirles el juego a las editoras que incurren en la práctica la cual denominó engañosa, porque en el fondo sigue siendo el mismo currículo.



Al participar en el mismo espacio, el director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, destacó que los padres no están obligados a adquirir los libros que vienen con ejercicios o materiales complementarios debido a que las casas editoras y los centros de estudios no tienen calidad para variar el currículo.