La calle 42 del Ensanche Capotillo ha sido en los últimos meses un punto de referencia para el género urbano, que es asociado principalmente con los encuentros masivos denominados “teteos”.



Ante la atención que ha tenido este lugar específico, el colectivo Parada Cívica aprovechó los reflectores para reiterar sus demandas y exigir la realización de diversas obras que urgen para el desarrollo social del sector.



El llamado lo realizaron la mañana de ayer, frente a la escuela Salomé Ureña del referido sector, donde con banderas negras, pancartas, y diversas consignas exigieron la construcción de una escuela, dos estancias infantiles, una funeraria, la ampliación del politécnico Santa Clara y la reconstrucción del túnel del Capotillo.



“Una escuela para la 42”, “no más mareo, para el Capotillo” y “La presión social es la solución”, fueron alguna de las expresiones gritadas a voces por el grupo de manifestantes.



Otra de las exigencias que hizo la comunidad es la terminación del Centro Deportivo de la Calle 42, llamado que han hecho en varias ocasiones al Ministerio de Deportes, con el fin de que los jóvenes tengan alternativas de recreación y así combatir la delincuencia que ha arropado por tantos años a ese sector.



“Deporte sistemático, con eso se combate todo lo que se está planteando en el barrio, esa es la solución. Con esta demanda podemos ganarle terreno a la delincuencia porque eso contribuye al desarrollo de los ciudadanos de nuestro sector”, expresó Carlos Ramos, vocero de Parada Cívica.



De no ser correspondidos por las autoridades, los protestantes advirtieron que visitarían cada ministerio para lograr una pronta intervención y que realizarían manifestaciones en el sector para movilizar las obres que necesitan.



“Nosotros vamos a visitar los ministerios que tengan que ver y lo vamos a hacer en masa, para que cada ministro asuma su responsabilidad, porque si no, van a tener la Parada Cívica, las banderas negras y no descartamos cualquier tipo de manifestación aquí en el Barrio Capotillo”, alertó el colectivo.



Sobre las famosas fiestas que se dan en la Calle 42, Parada Cívica expresó el rechazo a las intervenciones violentas de parte de la policía, señalando que están de acuerdo con que los jóvenes deben recrearse, por lo que sugieren llegar a un acuerdo y establecer un orden para esta recreación.



“Estamos de acuerdo en que la juventud debe recrearse, ahora, hay leyes que indican hasta qué hora deben limitarse ese tipo de actividades, lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con los dueños de drinks e imponer los horarios establecidos, no queremos que vengan a reprimir, ni tirar tiros para arriba”, expresó Arístides Arrollo.



Otras inquietudes también salieron a flote en el desarrollo del encuentro convocado principalmente para la construcción de una escuela, como facilitar el acceso al agua potable y a la atención primaria de salud, que también constituyen parte de las necesidades básicas.