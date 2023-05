Email it

Comunitarios de la provincia Pedernales se quejaron por la falta de empleos y proyectos que empujen el desarrollo económico en la zona este del país.



Catalina Matos, presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos de Pedernales, indicó que solo con la determinación y la voluntad del pueblo y del presidente Luis Abinader podrán alcanzar el sueño que siempre han anhelado: que su provincia avance y sus ciudadanos tengan mejor calidad de vida.



Matos dijo que está dispuesta a tirarse a las calles para defender lo que entiende es su derecho, a tener un empleo digno y que su familia, al igual que la de todos los pedernalenses, puedan tener un futuro promisorio en su tierra.



La señora, quien habló en representación de unas 30 juntas de vecinos de la provincia, sostuvo que independientemente de los intereses particulares que se interpongan, el pueblo defenderá los proyectos que como Bucanyé, proporcionarán mejor bienestar para la zona y su gente.



La dirigente comunitaria manifestó que ve como un tormento el estancamiento económico de su provincia, porque no tienen un medio de sustento seguro para sus hijos.



“Estamos viviendo una situación muy crítica, sin empleo, sin desarrollo y sin el turismo. Nosotros queremos que el señor presidente desarrolle el turismo para que Pedernales sea una provincia que no le tenga envidia a ninguna otra”, expresó



De igual modo, Jennifer Mancebo, estudiante de Derecho y miembro del Frente Pro-Desarrollo de Pedernales, calificó como crítica la realidad que viven los jóvenes de la provincia por falta de oportunidades de empleos en la zona.



Mancebo dijo que los jóvenes, por más que se preparen allí tienen las puertas cerradas, porque no hay empresas para trabajar.



“No es fácil tener un recorrido de Pedernales a Barahona. Diario o semanal gasta de tres a cuatro mil pesos para estudiar, sin incluir los créditos que tenemos que pagar en las universidades, sin tener un trabajo. Muy pocos lo podemos lograr eso en Pedernales”, manifestó la joven.