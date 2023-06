Email it

Dajabón,- Varios concejales de la sala capitular del Ayuntamiento de este municipio, protestaron durante una sesión, por la ejecución de la construcción de un baden sin la aprobación de esos ediles.

Víctor Hugo Carrasco, concejal del partido de gobierno, dijo que la misma obra ya ha sido construida en varias ocasiones en esta presente gestión, sin licitar y sin el consentimiento de los concejales, por lo que cree que no es posible que otra vez se vuelva a realizar a solo meses de haber sido inaugurada.

“Estamos dando vergüenza ante la sociedad, porque estamos realizando las mismas obras repetidas en solo tres años de gestión y no se les da una explicación al pueblo sobre los montos invertidos, tampoco nosotros sabemos”, dijo refiriéndose a los regidores.

Mientras que Alexander Bisonó, del PLD, dijo que igual situación ocurrió en la calle entrada de los Arroyos, donde se construyó un costoso baden y a pocos meses ya colapsó, por la mala calidad de cómo se construyen las obras y sin el consentimiento de la sala capitular.

Reacción del alcalde

Sobre el particular reaccionó el alcalde Santiago Riveron, quien dijo que él no es ingeniero ni maestro constructor para fiscalizar la calidad de las obras que ellos construyen y confirmó que en el primero de los badenes señalados, se han gastado más de cinco millones de pesos y no tiene solución.

La obra actualmente está siendo construida por el ingeniero Kelvin Tejada, recién designado como encargado de obras del ayuntamiento municipal de Dajabón.