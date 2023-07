El Congreso Nacional agilizó ayer la aprobación de proyectos importantes a horas para cerrar la actual legislatura, prorrogada en la víspera por el Poder Ejecutivo.



En la mañana, la Cámara de Diputados declaró de urgencia, aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto de Cámara de Cuentas de la República Dominicana.



La iniciativa, que fue refrendada en el Senado en segunda lectura el pasado 18 de julio y ahora pasará al Poder Ejecutivo para su consideración, de no ser acogida por los diputados iba a perimir en la medianoche, debido a que llevaba dos legislaturas. La pieza contó con 103 votos a favor y tres abstenciones; no hubo votaciones en contra. Con esta legislación se modifica la Ley 10-04, promulgada en el año 2004, y se establecen atribuciones y competencias para el organismo fiscalizador.



Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, destacó que no había inconvenientes en conocer el proyecto debido a que había sido trabajado por una comisión bicameral. Dijo que no es una pieza “extraña ni nueva”, puesto que de alguna manera los legisladores la han tratado.



El pliego de ley es una función de tres propuestas: una sometida por el senador Félix Bautista (FP-San Juan); otra presentada por la senadora Faride Raful (PRM- Distrito Nacional); y la última de autoría de los diputados Máximo Castro (PRSC), Alfredo Pacheco (PRM) y Nicolás Hidalgo.



Con el nuevo marco legal se busca evitar los conflictos y luchas internas presentadas entre los miembros de la entidad fiscalizadora desde su creación.



La nueva Ley de la Cámara de Cuentas, a diferencia de la promulgada en el año 2004, establece que los miembros del órgano extrapoder serán electos por un período de cuatro años. Se recuerda que la Ley 10-04 consigna que cada dos años el Senado de la República puede modificar el bufete directivo del órgano auditor.



La ley aprobada ayer establece periodos obligatorios para la publicación de las auditorías; se norma el funcionamiento interno de las convocatorias y el levantamiento de las actas; y se norma la calidad de los informes de la Cámara de Cuentas.



Incentivo a la aviación civil



En la tarde, el Senado aprobó en única lectura la modificación al Proyecto de Ley que crea un Régimen de Incentivos Fiscales a la Aviación Civil Comercial Nacional, presentado por el Poder Ejecutivo.



La pieza legislativa, que fue aprobada con 22 votos de 24 senadores presentes en la sesión, será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.



El proyecto tiene el propósito de fomentar y aumentar la competitividad de la aviación civil de la República Dominicana, estableciendo las condiciones pertinentes que logren los objetivos de promover el aumento de visitantes al territorio por vía aérea. Además, establece nuevas rutas domésticas e internacionales desde y hacia mercados estratégicos de la República Dominicana, así como también fortalece el posicionamiento del país como punto de conexión para el transporte de pasajeros y carga, el comercio y la inversión internacional.