Desde el ruido que afectó la imagen de la FP por el cambio de organismo y votantes para elegir las nuevas autoridades, las informaciones relativas a la logística de esas votaciones han caído en el vacío.



El Congreso interno de la Fuerza del Pueblo (FP) para elegir nuevas autoridades cayó en una especie de limbo luego de los ruidos que afectaron a esa organización por el cargo de la secretaría general.



La Comisión Nacional Electoral que encabeza Henry Merán, informó que la primera fase de elección para las autoridades locales se haría el 18 de este mes, sin embargo, el reglamento que regirá ese proceso no ha sido aprobado por la Dirección Central, cuando faltan solo diez días para esas votaciones.



El Congreso de la FP generó un conflicto interno por la decisión de la Dirección Política de que las nuevas autoridades sean seleccionadas por mil 500 integrantes de la Dirección Central y no por más de 80 mil miembros de las direcciones de base como se había planteado originalmente.



A la secretaría general aspiran el actual titular, Antonio Florián (Peñita), así como los exsenadores, Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez. Ambos expresaron públicamente el rechazo al cambio en el padrón de votantes e instaron a la Dirección Central a rechazarlo.



Pero los ruidos por ese tema han cesado en la FP, luego de la intervención del presidente y líder de la organización, Leonel Fernández. La pasada semana, Sánchez, criticó la parálisis del Congreso.



“Hoy en una visita de cortesía a nuestro senador y vocero de la FP, Omar Fernández, analizando el limbo en que está nuestro Congreso Elector, Manolo Tavarez Justo”, escribió en sus redes sociales.



La última información oficial sobre el congreso de la organización circuló el 2 de abril. En ese comunicado se confirmó el cambio de fecha para escoger las autoridades que originalmente estaba pautado para el 6 de abril, pero fue cambiado para el 18 de este mes y el primero de junio, según el comunicado.



“En la primera fase todos los presidentes de direcciones de base, y dirigentes medios, auditados previamente, podrán participar ejerciendo sus derechos a elegir y ser elegibles”, expresa el comunicado de hace más de un mes de la FP.



Para esa ronda de votaciones se escogerían los miembros de la Dirección Central, los presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones electorales y en el exterior, entre otros”, apuntó la FP.



Anteriormente, Merán había explicado que son alrededor de 600 los miembros de la Dirección Central que se elegirían mediante en las votaciones pues los restantes de la matrícula de mil 500 corresponde a una reserva de 300 que nombrará la Dirección Política y otras 200 plazas corresponden a miembros ex oficio.

Varios temas y sucesos del país han afectado la agenda de los partidos políticos. La tragedia del Jet Set que provocó seis días de duelo oficial y una conmoción en el país, provocó la posposición de la agenda de los partidos políticos. Luego la Semana Santa tradicionalmente impone una tregua en las actividades políticas. Leonel también tuvo compromisos internacionales a raíz del 60 aniversario la Revolución de Abril de 1965.