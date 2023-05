Ante la denuncia de sectores, la Cámara de Diputados creó ayer una comisión especial para que investigue “la presunta comisión de faltas graves” de los miembros de la Cámara de Cuentas (CC).



En 30 días la comitiva, compuesta por 17 legisladores, deberá rendir un informe al hemiciclo en el que dará a conocer los hallazgos de la investigación.



Se tomó esta decisión al aprobar el proyecto de resolución que hacía este requerimiento, el cual contó con 122 votos a favor y 18 abstenciones.



“Proyecto de resolución mediante el cual se crea una comisión especial para que investigue la presunta comisión de faltas graves de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en el ejercicio de sus funciones en ocasión de las denuncias presentadas por algunos de sus miembros”, establece la pieza leída en la sesión.



Los demás integrantes de la comisión son César Santiago (Tonty) Rutinel, Rosendy Polanco, Pedro A. Tineo, Elías Wessin Chávez, Rubén Maldonado, Plutarco Pérez, Mayobanex Martínez, Víctor Suárez, Gustavo Sánchez, Saury Mota, Braulio De Jesús Espinal, José Horacio Rodríguez, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz y Lily Florentino.



La resolución fusiona (al ser similares) el contenido de las cuatro sometidas la semana pasada y que quedaron sobre la mesa en la sesión del pasado martes.



Los proponentes se reunieron en la mañana de ayer y se pusieron de acuerdo para elaborar el proyecto, que busca determinar si hay o no faltas graves en el ejercicio de las funciones de los directivos de la CC, para acusarlos ante el Senado, que procedería a un juicio político, conforme al artículo 83 de la Constitución. En la sesión, los legisladores retiraron esas iniciativas y sometieron la consensuada.



La reacción de los diputados se produce tras el reclamo de entidades de la sociedad civil para que actúen al respecto, así como de algunos senadores que han recomendado la realización de un juicio político.



Debates



Antes de que sometieran la resolución a votación, algunos diputados formaron un debate, en el que arremetieron en contra de los miembros del órgano extrapoder.



En ese sentido, José Horacio Rodríguez expresó que no era momento de emitir juicio en contra del Pleno, porque aún no hay pruebas. Dijo que la comisión es la que se encargará de investigar a esos miembros y determinar si hay o no faltas graves.



Asimismo, pidió que la comisión especial sea representativa, integrada por legisladores de los ocho bloques que tiene la Cámara Baja.



Contexto



El titular de la Cámara de Cuentas reveló en una entrevista que desde la posición que ocupa se siente como un “preso de confianza”, porque en muchas ocasiones ha tenido que hacer lo que diga el Pleno, aunque vaya en contra de la ley.



Janel Ramírez manifestó que se siente atado, y que si hubiese sabido con anterioridad cómo se conducían las cosas en la institución, “no me meto en eso”. Además, señaló que llegó allí cuando la entidad estaba sumergida en “su peor momento de descrédito”.