Funcionarios y políticos, sorprendidos con actitud estadounidense

Funcionarios, políticos, empresarios la Iglesia y la sociedad civil se unieron al rechazo del cuestionamiento de Estados Unidos a la política de migración dominicana, la que tildó de racista y violatoria de los derechos humanos.



El ministro de la Presidencia, Joel Santos, expresó su descontento con la postura de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, y consideró que “no hay un país en el mundo que trate mejor a los extranjeros que los dominicanos”



Agregó que República Dominicana se caracteriza por dar el mejor trato a los turistas.



Mientras el ministro de Agricultura, Limber Cruz, manifestó su confianza en que Estados Unidos rectifique el veto a los productos de la azucarera Dominicana Central Romana, basados en un supuesto uso de mano de obra forzosa, puesto que «no hay evidencias» de esas prácticas. “Ojalá esa medida sea rectificada porque la verdad es que, por lo que he oído, no hay evidencias de que se produzcan esas vulneraciones a los derechos laborales de los empleados de la compañía”, dijo Cruz en declaraciones a la prensa.



Afirmó que ha visitado la empresa en distintas ocasiones y no ha visto que se produzca un uso de mano de obra forzosa.



“Yo puedo decir categóricamente que Central Romana es un ejemplo de producción”, insistió.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en sus siglas en inglés) indicó el miércoles en un comunicado que identificó cinco de los once criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indican abusos a los empleados, por lo que retendrá los productos de azúcar no refinado (morena) y productos con azúcar hechos en la República Dominicana por Central Romana.



Primera dama niega deportación de niños haitianos sin sus padres



La primera dama Raquel Arbaje desmintió que el país haya deportado cerca de mil 800 niños haitianos sin la compañía de sus padres, como lo aseguró en su último informe el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Arbaje reveló ayer que se reunirá con las autoridades de Unicef en el país para “aclarar” la cifra.

Comentó que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) hará un reporte detallado para mostrar la situación real de los niños haitianos indocumentados, esto con el objetivo de entregarla al referido organismo internacional.



“¿Que pudo haber uno o dos errores?, puede ser y cualquier cosa se rectifica, pero esos no son los números”, concluyó.



Políticos



El expresidente Hipólito Mejía calificó como una bofetada al pueblo dominicano el veto de Estados Unidos a los productos procesados en la azucarera Central Romana. “Creo que esto es una bofetada al pueblo dominicano”, expresó el exmandatario,



Dijo que los norteamericanos están acostumbrados a irrespetar a muchos de los países amigos. “Me pasó a mí, eso no tiene sentido, eso es la norma del gobierno de los Estados Unidos, yo lo vivía con el Gobierno de George Bush”.



Recordó que en ese momento, cuando intentaron utilizar la misma presión, tuvo la oportunidad de decidir sí o no a sus peticiones.



De su lado, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, calificó el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos como un acto de intromisión de ese país en los asuntos internos de la República Dominicana, “porque el Estado dominicano tiene el monopolio de su política migratoria”.



Codue llama a mantener la cordura



El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) considera que hoy más que nunca es necesario que los dominicanos tengan la “cabeza fría” y no llevarse por las pasiones naturales, fomentando el respeto y las buenas relaciones entre ambos países.



El pastor Feliciano Lacen Custodio sostuvo que la gravedad de la situación que se vive en Haití ha superado lo imaginable, y que lamentablemente las soluciones siguen sin presentarse, pues ese desastre tiene dueños que no quieren aceptar su responsabilidad y beneficiarios que no tienen el menor interés en que se resuelva.



“Es falso de toda falsedad que en la República Dominicana exista racismo y discriminación, como se ha dicho en foros y organismos internacionales, ya que nuestra nación es de la más diversa en cuanto a color de piel por las diversas mezclas culturales existentes”, sostuvo Lacen Custodio.

«He visitado Central Romana y no hevisto que se produzca un uso de mano de obra forzosa”

Limber Cruz

Ministro de Agricultura.

«Creo que esto (comunicado de Estados Unidos) es una bofetada al pueblo dominicano”,

Hipólito Mejía

Expresidente de la República.

«No hay un país en el mundo que trate mejor a los extranjeros que los dominicanos”

Joel Santos

Ministro de la Presidencia.

AIRD pide que se revoque medida de EE. UU.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró su llamado a que se revise racionalmente y se revoque, lo antes posible, la resolución de Estados Unidos que ordena detener en sus puertos los embarques de azúcar del Central Romana Corporation. “Hay que tomar un respiro, analizar bien lo que figura ahí y definir los pasos para obtener la revocación de esa medida en el menor tiempo posible”, expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, al participar en la entrevista especial del programa Despierta con CDN. Al preguntársele si la AIRD dispone de algún plan que permita verificar las condiciones laborales de las personas que trabajan en las industrias asociadas a la entidad que dirige, el empresario declaró que pueden decir que sus asociados están enfocados en el cumplimiento de la ley.