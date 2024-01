La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) maneja dos versiones sobre la muerte a tiros de tres hombres por miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) el pasado 29 de diciembre en un supuesto intercambio de disparos.



En la primera tesis, DDHH difiere de la policía en que no se trató de un intercambio de disparo, sino de una ejecución contra Sandro Miguel García y Nicolás Eladio Buten, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD); así como de Joel Emilio Rodríguez Silva, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).



Derechos Humanos cree también la versión de que se trató de un ajuste de cuentas entre dos bandas que, según afirma, todavía operan en la Policía Nacional (PN), “sobre todo en el departamento del Dicrim”, en un caso que envuelve más de 300 mil dólares.



Al hablar del tema, el presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes, dijo a elCaribe que a las bandas se les atribuyen secuestros y “situaciones confidenciales” de las cuales se ha enterado a través de investigaciones que ha realizado.



Preguntado sobre cómo sustenta las dos versiones, comentó que inmediatamente sucedió el hecho el órgano que dirige accedió a informaciones cuyas fuentes no puede revelar.



“Nosotros tenemos evidencias: Hay videos, hay testigos y hay cámaras en donde sucedió el hecho. Nosotros vamos más lejos, inclusive, a esas personas las llevaron a la cabaña para después hacerles lo que allí sucedió”, denunció.



Sostuvo que a través de una carta el director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, dio la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que se trata de dos bandas que operaban, conforme a las informaciones recibidas del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).



“El director de la Policía Nacional envió una correspondencia al director de Asuntos Internos y solicita al Ministerio Público la investigación”, señaló.



¿Qué dice la carta?



elCaribe tuvo acceso a la carta a la que hace referencia Mercedes. En el documento, de fecha 30 de diciembre de 2023, el mayor general Guzmán Peralta se dirige al inspector general y director de Asuntos Internos de la Policía “en torno al desmantelamiento de una estructura criminal organizada, compuesta por miembros de esta institución, de la Armada de República Dominicana y de la Dirección Nacional de Control de Drogas”.



Asimismo, agrega dos anexos en los que ordena que de inmediato realicen una “minuciosa” y “exhaustiva” investigación en relación con las informaciones contenidas en el anexo y que devuelva los resultados al despacho cuanto antes.



De igual modo, solicita la designación de un representante del Ministerio Público, para que participe en las indagatorias. La Procuraduría General de la República recibió una copia de la misiva.



Con la muerte de agentes no se ha resuelto problema, asegura DDHH



El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que las irregularidades siguen vigentes a lo interno de la Policía Nacional, y asegura que a pesar de la muerte de los tres agentes las dos bandas siguen operando.



“Ellos piensan que con la eliminación física de estos tres (agentes) ya se resolvió el problema y se desbarataron (las bandas). No, eso no es verdad; ahí quedan todavía dentro. Y nosotros lo decimos responsablemente, y entonces, al quedar ahí es nuestra mayor preocupación, porque si no, los escándalos y las situaciones van a seguir, y esa es nuestra preocupación”, manifestó.



Manuel María Mercedes lamentó que todavía ayer no se han dado a conocer los nombres de los integrantes de la patrulla que participaron en la muerte de los uniformados y advirtió que “si hubiera sido un civil, de una vez dicen los nombres”.



Adelantó que la DDHH junto a los abogados y los familiares de los tres difuntos están en proceso para someter a la acción de la justicia a esa patrulla.



“Estamos en proceso, en hacer las recuperaciones de lugar porque no había el anuncio del Ministerio Público teniendo la orden de arresto para la patrulla actuante (…). Las circunstancias nos van a indicar el día (en que vamos hacer el sometimiento)”, subrayó.

Fallecidos son acusados de pertenecer a una banda

Se recuerda que el pasado 29 de diciembre la Policía Nacional confirmó que agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales mataron a los tres integrantes de ARD y la DNCD, que supuestamente pertenecían a una banda criminal. El hecho ocurrió en el kilómetro 12 de la Carretera Sánchez, municipio de Haina. Según informaciones preliminares, la Dicrim les daba seguimiento a los occisos, que supuestamente se dedicaban a extorsionar y a secuestrar personas. Con los últimos fallecimientos de personas señaladas en hechos delincuenciales y criminales suman 92 los muertos en enfrentamientos con agentes policiales en el año 2023, según el levantamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos-RD.