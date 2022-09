La empresa Procrédito habría entrampado a gente que buscaba limpiar su historial crediticio dañado

Una empresa que se presenta con la promesa de arreglar el crédito dañado en los buró de consulta es acusada por sus usuarios de enredarlos en una estafa y empeorar sus deudas: Procrédito, una entidad cuyo modelo de publicidad ha sido tan exitoso que otras pequeñas han empezado a imitarla, no es más que una premeditada asociación de malhechores, señalan usuarios del servicio que exigen a las autoridades intervenir.



“Reparamos historial crediticio en un período de 20 a 40 días laborables. Cuando el proceso finaliza lo contactamos, lo enviamos a una entidad solicitando su primer préstamo, ese primer préstamo puede ser de 10, 150 y hasta 200 mil pesos”, dijo Procrédito a una periodista infiltrada del programa Desclasificado con Addis Burgos que se hizo pasar por un cliente que necesitaba limpiar su crédito dañado en un contacto telefónico con.



Procrédito, como otras entidades, paga para tener acceso a una big data de información crediticia. Muchos de los estafados dicen que solo ofrecieron su nombre y teléfono y que partir de ahí esa compañía supo todo sobre sus deudas. Unas 500 personas habrían sido víctimas de esta red, de acuerdo a los datos de la investigación periodística.



“Sin inicial, sin mensualidades, sin haber saldado tus deuda en bancos o compañías telefónicas, reparamos tu historial de crédito bancario, en mayúscula, no tiene que haber saldado sus deudas en bancos o compañías telefónicas. Primero le reparamos el crédito y usted paga nuestros honorarios con el primer préstamo o tarjeta que usted obtenga de los banco que actualmente no le debe”, es la publicidad y mensaje que remiten a las personas que le contactan vía la red social WhatsAPP.



Procedimiento de la estafa



El equipo periodístico investigó por varios los documento que presentaron en el programa y recibiendo a personas que dicen ser perseguidas, embargadas y hasta amenazadas luego de un encuentro telefónico donde llamaron para pedir ayuda.



Elín de la Rosa se comunicó con la entidad en septiembre del 2021 y, tras firmar por interne , esperó durante semanas recibir información de su proceso, pero nunca le notificaron novedades de su situación, razón por la cual enero de este año se presenta en la sede de la empresa y para sorpresa suya le notifican que su caso había sido resuelto hace tres meses y que tiene una adeudaba RD$50,000.00 por concepto de honorarios, información que no le habían notificado previamente.



“Una chica me dice, le vamos a mandar un documento a su celular, usted lo firma y le dará enviar en su celular. Cuando recibo la llamada, efectivamente, me envían un documento, una letra pequeñita, chiquita, ya usted puede saber, por celular no se ve nada, no dice que es un contrato notarial ni nada. La chica lo que me dijo era que el como una autorización para sacarme te la data crédito, o sea, que era como un permiso para sacarte de la data crédito, no que era un contrato notariado de abogado”, relata Rosa

Ese documento, de acuerdo con el denunciante, es que le presentan como contrato firmado por él en el que establece que tiene una deuda con Procrédito por el proceso al que se sometió.



Nunca se limpió



Agrega que debido a los atrasos tenía cargos por mora que seguirían corriendo. Nervioso por la noticia decide buscar prestados RD$8,000.00, que según comprobante, envió por transferencia para abonar a su sorpresiva nueva deuda al tiempo que comienza a visitar distintos bancos para asumir un préstamo pero descubre que el servicio de “saneamiento del crédito” no fue realizado.



Este caso, uno de los 500 denunciados ante el Ministerio Público, revela evidentes violaciones al ordenamiento jurídico dominicano: se le prometió limpiar un historial de crédito que no cumplía con los plazos establecidos en la ley de habeas data para ser eliminados de los perfiles públicos de consulta, lo que constituye una publicidad engañosa.



Al mismo tiempo, Elin de la Rosa conserva certificaciones de cómo mientras Procrédito le cobraba compulsivamente por supuestamente haber limpiado su historial de impago, su nombre continuaba en rojo en todos los burós crediticios, elementos claros de estafa.

Le embargaron la cuenta y tuvo que hacer acuerdo

Javier Cabral, al igual que el caso antes mencionado, también fue víctima de la red: se dio se enteró de que su cuenta bancaria estaba embargada sin haber sido notificado de que su perfil de crédito estaba supuestamente limpio. “En una ocasión me embargaron la cuenta. Me retuvieron unos 35 mil pesos que tenía en ahorro. Yo me acerqué donde ellos (le digo) por qué me embargan mi cuenta si mi cuenta no está lista, si ustedes no me han terminado el proceso que yo inicié con ustedes en el 2019 y ustedes me dijeron que era 45 días laborable”, comenta. “Le ha pagado a Procrédito 25 de los 50 mil que ellos dicen que le debe y ha tenido que firmar un contrato reconociendo la deuda”.

Javier Cabral

Esas mismas personas me dijeron, no le pague a los bancos que nosotros nos encargamos de eso”