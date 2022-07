Email it

Dajabón,– Porque se encontraba afectado por una depresión un joven empleado del grupo de zona franca CODEVI, se suicidó ingiriendo una sustancia tóxica desconocida para acabar con su vida.



El cuerpo de Raelki Guzmán de 24 años, fue encontrado en su apartamento ubicado en la calle Víctor Manuel Roca.

Guzmán dejó una carta explicando el motivo que lo llevó a atentar contra su vida y se lamentaba al tiempo que pedía perdón.

A continuación el texto de la carta

La depresión es real y mata lentamente. Todos tratamos de librar una batalla en silencio, me siento destruido por dentro.

La depresión que poco a poco me inunda al fin me ahogo, ya no puedo seguir nadando. Karen mi amor por favor perdóname, prometo que nos volveremos a encontrar. Madre lo siento mucho, se fuerte te amo,

Así decía la carta escrita a mano mano por el joven.

Las autoridades policiales, médico legista y el Ministerio Público, luego de examinar el cádaver dispusieron entregarlo a sus familiares para que les dieran sepultura, en medio de la conmoción que embarga a familiares y amigos que se presentaron al lugar de la tragedia.