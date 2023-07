En la República Dominicana, una compleja historia de desapariciones ha capturado la atención de todos, sin distinguir color de piel o edad, jóvenes y ancianos se convierten en los protagonistas de una telaraña en algunos casos sin fin.



Días, meses e incluso años han transcurrido desde que estas personas se extraviaron, dejando un misterio sin resolver que perturba la paz y siembra el temor en cientos de hogares dominicanos. Aunque la incertidumbre persiste, la fe y esperanza de encontrar a sus seres queridos no se desvanecen para aquellos que anhelan un reencuentro.



En Reporte Especial de Julissa Céspedes se trata la situación que afecta a cientos de familias, y de acuerdo con el diputado Dionisio Restituyo, son casi cinco mil personas las desaparecidas en los últimos diez años.



Conforme con estadísticas de la Procuraduría General de la República Dominicana, solo entre enero y mayo del 2023 se han reportado 167 casos de las cuales al menos cinco fueron encontrados sin vida y con señales de violencia en sus cuerpos.



“Por favor se hagan eco de nosotros los pobres porque si fuera hija de un coronel o un general ya hubiera aparecido aparecen aunque sean los huesos”, dijo durante una manifestación la madre de Geydy Romero Díaz, quien desapareció el 25 de junio, cuando supuestamente salió para Hato Mayor.



En esta media isla caribeña, según las estadísticas de la Procuraduría, las personas desaparecidas superan en número a las víctimas de trata y tráfico. Las querellas por trata y tráfico no superan los 106 casos entre enero y mayo del año en curso.



De acuerdo con el reportaje, entre 2019 y 2022 se denunció formalmente la desaparición de 779 personas, sin embargo, esto sería un subregistro ya que no todas las personas acuden a las fiscalías a denunciar que tienen un familiar extraviado. Afirma que una persona, por día, ha sido declarada como desaparecida ante las autoridades.



Angustia y desesperación



Felipe del Orbe, cuyo paradero se desconoce hace tres años, desde el 2020, aún es un caso sin resolver. La misma angustiosa historia se repite con Apolinar del Orbe, de quien hace tres meses no hay rastro. Y entre las sombras de lo desconocido, la lista crece con nombres como los de Bienvenido Martínez, José Valerio y Leny Moreta.



“Hasta la fecha no tengo nada, no me han informado nada sobre la desaparición de mi esposa, lo poco que se dé ella fue lo que yo pueda investigar y uno llama a las entidades competentes y lo único que dicen es que están investigando, pero sin repuesta”, comentó el esposo de una desaparecida desde el pasado 28 de febrero.



A los casos antes mencionados se suman: Gaspar Herrera “Chicho”, Andrés Sánchez, María Samboy, Euclides Santiago Leiniz y Carlos Alberto Sánchez. Por otro lado, están Marcos Pinales, y Yamilet Mateo quienes fueron declarados como desaparecidos y posteriormente hallados muerto.



Conforme a datos de sus familiares, Herrera, salió de su residencia en el sector Capotillo del Distrito Nacional, a las 5:30 de la tarde, a visitar a su padre en el sector de Villas Agrícolas, lugar donde frecuentaba. Tras compartir con su padre salió con rumbo a su casa, lugar adonde nunca llegó. Allí lo esperaban su madre y su hijo de 12 años.



Los familiares del desaparecido aseguran que padece de demencia, pero los medicamentos mantenían la enfermedad controlada.

Personas que no han sido localizadas

Según sus parientes, María Samboy lleva más de siete meses que salió de su vivienda ubicada en el populoso sector del Abanico de Herrera, a la una de la madrugada tras sostener una discusión con su pareja y padre de su hijo.



Marco Pinales desapareció, de acuerdo a sus familiares, después de haber permanecido dos años en prisión por golpear a su madre. La señora retiró la querella mostrando documentaciones que certificaban que el joven padecía de problemas mentales pero no volvió a su hogar.



Conforme a sus familiares Euclides Leiniz, cumple casi dos meses que salió de su vivienda ubicada en Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste a las 6:59 de mañana en donde fue captado por una cámara de vigilancia. Aseguran que padece de alzheimer.



Los familiares de Carlos Sánchez no dieron muchas explicaciones de su desaparición ya que no quieren entorpecer el proceso de investigación de la policía, solo dieron cuenta de que encontraron algunas de sus pertenencias en el malecón de Santo Domingo.



El dolor y la angustia de no dar con el paradero de un familiar es una situación alarmante pero en algunos casos hallar su cuerpo con aparente signos de desaparición forzosa, aún más.