El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, se mostró confiado en que la reforma laboral que se discute en el Senado de la República será un hecho, al afirmar que la cesantía no será un obstáculo para lograr la aprobación de la tan esperada actualización legislativa.



Acompañado del presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, tras una visita de cortesía que este realizó al despacho del funcionario, Olivares aseguró que está convencido de manera absoluta de que se llegará a una solución con el tema de las prestaciones laborales de los trabajadores, ya que tanto el sector empresarial como el sindical tienen la madurez suficiente para encontrar la salida.



“Este es el momento para la aprobación de un buen código. No habrá obstáculo. La cesantía no será un obstáculo, porque al final de cuentas está por encima de todo el interés de la nación”, sostuvo. Esa misma posición la fijó su antecesor, Luis Miguel De Camps, quien fue designado ministro de Educación.



El también vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprovechó para abogar por la aprobación del proyecto de ley de reforma a la seguridad social, el cual perimió en la Cámara de Diputados y será reintroducida en la legislatura ordinaria que comenzará el próximo 27 de febrero.



Senado trabajará para aprobar reformas en el menor tiempo posible



De su lado, el presidente del Senado dijo que cuando se inicie el periodo de labores legislativas los congresistas trabajarán para sacar esas dos grandes reformas en el menor tiempo posible.



Señaló que además de las necesarias transformaciones al Código de Trabajo, la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene un pasivo legislativo pendiente del Congreso, por lo que enfatizó, tiene la responsabilidad de cumplirlo lo antes posible.



De los Santos destacó la relevancia de trabajar mancomunadamente estos temas con el ministro, al tiempo de reconocer las buenas relaciones que Olivares tiene con los demás legisladores, por lo que considera que cuando se den las discusiones pertinentes en el palacio congresual, se hará en los mejores términos.



“Aspiramos a darle a la República Dominicana un código laboral totalmente moderno, donde todas las partes salgan ganando, llámese el sector laboral, el sector empresarial. Es decir, vamos a trabajar constantemente desde que se inicie la legislatura para sacar el Código Laboral en el menor tiempo posible”, enfatizó el representante de Sánchez Ramírez.

Tienen opiniones encontradas en tema

El 10 de octubre de 2024, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso, vía el Senado, el proyecto de ley de reforma laboral. Desde entonces, los debates en torno a la pieza por parte de los empresarios y el sector sindical no se han hecho esperar, debido a la cesantía.



Los patronos piden la inclusión de la cesantía en la propuesta de ley y que sea regulada para ser aplicada a los nuevos trabajadores. Mientras, los sindicalistas exigen no tocar este tema.