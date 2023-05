El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (Casfl) solo tiene registradas y afiliadas 8 mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de 20 mil hay en el país

Así lo reveló durante una entrevistas en Despierta con CDN, Vielka Polanco, directora del Casfl, quien explicó que de las ocho mil que ONG afiliadas, cuatro mil están inactivas.



Agregó que de las que permanecen activas hay 867 organizaciones que en la actualidad reciben fondos públicos a través de una convocatoria anual que se abre en marzo y se cierra el 16 de mayo.



La funcionaria destacó que en el reciente informe de rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales se encontraron fallas en el manejo de los fondos que reciben. Señaló que el 93% de las ONGs registradas presentó su reporte.



“Algo muy importante que constituye una limitación del informe, es que te habla de la presentación de rendición de cuentas, pero no habla de la calidad de la rendición de cuentas. Eso es un capítulo aparte. Por lo menos, las organizaciones ya están rindiendo cuentas. Que estén rindiendo correctamente, no hay oportunidad de mejora, eso es un proceso. Cuando los informes tienen problemas, se revisan y se les devuelven, o sea, nosotros estamos revisando”, planteó Polanco.



Equipo de auditores



La funcionaria destacó que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro ahora tiene un equipo de auditores que, con el apoyo de las sectoriales, puede hacer auditorías y establecer criterios para las evaluaciones de las rendiciones de cuentas que presentan las ONG’s.



“Ahora tenemos elementos para evaluar, porque antes había organizaciones que no rendían cuentas, entonces, ¿cómo puedes decir la forma en que usaron los fondos, si no había reporte?”, expresó Polanco.



Señaló que la ley establece que las ONG deben presentar rendición de cuentas cada tres meses, o sea, trimestralmente, y vencido el plazo les dan una gracia de quince días adicionales.



Polanco refirió que al iniciar su gestión le entregaron la auditoría de una organización sin fines de lucro de un comunicador, en un amplio volumen de papeles, lo que levantó la alerta para que revisen, en la que pudieron encontrar “cosas terribles”.



Dentro de las anomalías que encontraron, dijo que está el uso incorrecto de los fondos públicos, ya que los invertían en cosas que no estaban en el presupuesto original de la entidad.



“O sea, la organización estaba presentando un presupuesto para la construcción de viviendas de personas vulnerables, pero los reportes no tenían nada que ver con esa actividad. Ahí no había ni una funda de cemento, nada que ver. Había de todo. Había tratamiento de ortodoncia, había compras de supermercado, habían comprado de todo”, expuso, tras indicar que el régimen de consecuencias para este tipo de actuaciones consiste en la suspensión de los fondos asignados de manera inmediata, cuyas atribuciones corresponden a las sectoriales.