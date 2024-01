El excandidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) Diego José García Ovalles, confirmó ayer que la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de ese gremio ya fue notificada sobre la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) del pasado 12 de enero.



La ordenanza del TSE instruye al CARD contar los votos de las elecciones del 02 de diciembre de 2023 sin alianzas, en un plazo de cinco días.



García Ovalles dijo que la Comisión Nacional Electoral deberá acogerse y dar cumplimiento a la sentencia, contando los cinco días a partir de ayer viernes, fecha en que recibieron la notificación.



Aseguró que los abogados esperan que concluya el proceso y que se cumpla la decisión de la mayoría, “pues de no cumplir con lo establecido en la sentencia de TSE en el plazo establecido, cinco días a partir de hoy (ayer) cuando recibieron la notificación, sería un desacato , una insubordinación, se violentaría la ley y traería consecuencias jurídicas lamentables para los miembros de la Comisión Navidad Electoral del CARD” puntualizó.



Reconoce miembros de la CNE no habían sido notificados



El jurista sostuvo que los miembros de la comisión electoral no fueron notificados tan pronto salió la sentencia, “porqué ninguno pudo ser localizado”.



El Tribunal Superior Electoral ordenó al Colegio de Abogados que, a través de su Comisión Nacional Electoral, realice un nuevo cómputo de los votos emitidos durante la elección celebrada el 2 de diciembre del 2023, sin contemplar los pactos de alianzas considerados “irregulares” aprobados mediante Resolución CNE-(CARD)-009-2023, por carecer de efectos jurídicos.



Se recuerda que la comisión comicial del gremio afirmó el pasado jueves que no había sido notificada sobre la sentencia del pasado 12 de enero. Así lo indicó a elCaribe Ydelfonso Brito Rosario, presidente de la entidad. l A.