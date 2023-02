Email it

Acusan al Gobierno de comprar alcaldes de oposición con el erario; interpelarán a cuatro funcionarios oficialistas

Con casi dos horas de retraso para que se diera inicio a los trabajos legislativos correspondientes al día de ayer, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se retiró de la sesión en disgusto con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por supuestamente conquistar alcaldes y directores de juntas municipales de la organización morada; acción que fue rechazada por la bancada oficialista.



La salida de los peledeístas de la sede congresual no afectó el quórum de la sesión (que es un mínimo de 96 miembros presentes), por lo que ésta continuó sin mayores inconvenientes.



Juan Julio Campos, portavoz del PLD en la Cámara Baja, al agotar un turno previo en el hemiciclo, denunció que funcionarios del tren gubernamental usan el dinero público desde la Presidencia de la República junto a otras dependencias del Gobierno para arrastrar ediles de la oposición a la corriente perremeísta.



“De manera descarada desde la Presidencia de la República con ayuda de Víctor de Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana; Kelvin Cruz, alcalde del municipio de La Vega; José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; y Deligne Ascensión Burgos, ministro de Obras Públicas, han estado utilizando en forma discrecional recursos del presupuesto nacional en favor de los intereses partidarios del PRM”, afirmó al indicar que el bloque peledeísta solicitará la interpelación de los citados agentes del Gobierno.



El legislador recordó al Pleno que esa denuncia fue presentada a la Junta Central Electoral, la cual se comprometió a investigarla, sin embargo, “hasta ahora no ha hecho ni dicho nada”.



“El PLD y otros partidos de oposición hemos venido denunciando reiteradamente la puesta en marcha de una práctica de corrupción grosera por parte del Gobierno, encabezado por Luis Abinader, que atenta contra el desarrollo del sistema democrático en nuestro país: nos referimos a la compra indiscriminada con dinero público de funcionarios municipales electos, por los partidos de oposición”, acusó.



Explicó que los citados funcionarios primero hacen promesas a los alcaldes y luego otorgan dinero a todos aquellos municipios y distritos municipales cuyas autoridades pasan a formar parte del PRM, “convirtiéndolos así en tránsfugas políticos; discriminando a todos aquellos municipios y distritos municipales cuyas autoridades no se pliegan a sus proposiciones” acusó.



De acuerdo con Campos, en un año (entre el 2021 y 2022), 33 alcaldes y directores de juntas municipales del PLD, FP y PRD fueron comprados por el Gobierno por “asignaciones especiales” promovidas por los cuatro funcionarios.



“El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana anuncia que vamos a solicitar la interpelación de Víctor D` Aza, Kelvin Cruz, José Ignacio Paliza y Deligne Ascención, para que rindan cuentas ante este hemiciclo de la práctica corrupta que estamos denunciando, a los fines de preparar la resolución de interpelación, nuestro bloque se retira de la sesión de hoy”, sostuvo mientras salían del salón de sesiones.



Aprueban pieza fideicomiso público y creación Dirección de Crédito



Con la ausencia del bloque del PLD, tras retirarse del hemiciclo, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto sobre fideicomiso público.



La iniciativa, que pasará al Senado para su consideración, fue reintroducida en la legislatura extraordinaria por los diputados Amado Díaz, Francisco Solimán y Rosendy Joel Polanco. El pliego legislativo tiene la finalidad de regular el fideicomiso público y establecer su organización, estructura y funcionamiento.



Además de eso, los diputados sancionaron en dos sesiones consecutivas, tras declararlo de urgencia, el proyecto de ley que crea la Dirección de Crédito Educativo como dependencia del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).



La pieza, que irá al Senado para su estudio, es una propuesta del diputado Agustín Burgos. La misma tiene por objeto crear la Dirección de Crédito Educativo como dependencia del Ministerio de Educación Superior e instaurar un fondo para financiar estudios técnicos, carreras universitarias de grado o posgrado a estudiantes o profesionales que cumplan con el requerimiento, dentro y fuera del país, de manera que puedan desarrollarse a nivel profesional y técnico.



Envían a comisión régimen electoral



El pleno de la Cámara de Diputados envió a comisión el proyecto de ley de régimen electoral aprobado en el Senado con la finalidad de que sea revisado. La comitiva se reunirá el martes próximo, a las 10:00 de la mañana. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, convocó sesión para los días 13 y 14 de febrero; dijo que el 15 también podrían sesionar.

Pacheco, Julito y Botello responden a Campos

La denuncia del bloque opositor generó el rechazó de la bancada perremeísta y del PRSC. Alfredo Pacheco calificó las declaraciones de Juan Julio Campos de “desconsideradas” y “tremendistas”, y le recordó que “por suerte tiene inmunidad parlamentaria”. De su lado, Julito Fulcar, portavoz del PRM en la CD, rechazó el planteamiento de Campos y expresó que el partido morado no tiene calidad moral para esas alegaciones ya que quería hacer desaparecer al PRD. Pedro Botello, vocero de los diputados del PRSC, dijo que el partido del gallo “colorao” ha sufrido las “pelliscadítas” del PLD, entidad que, a su juicio, le hizo mucho daño al sistema democrático dominicano.