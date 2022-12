El liderazgo de la Cámara Baja propuso conocer después la controversial iniciativa sobre fideicomiso público

En su última sesión del año 2022, matizada por disensos entre legisladores del oficialismo con los de oposición en algunas iniciativas, la Cámara de Diputados decidió enviar a una comisión especial el proyecto que busca modificar la Ley de Régimen Electoral (Ley 15-19).



Mientras, la Comisión Coordinadora, compuesta por el bufete directivo de la Cámara y los voceros de las distintas bancadas partidarias, decidió conocer el controversial proyecto de ley sobre fideicomiso público más adelante, al solicitar una extensión del plazo.



En cuanto al proyecto de ley de régimen electoral, sometido por la Junta Central Electoral (JCE) el pasado 05 de abril y que ha sido objetada por distintos sectores, incluida la propia Junta, será discutido en la comisión especial, conformada ayer mismo, con el propósito de consensuar las diferencias.



Con esto se busca escuchar al pleno de la JCE y demás actores involucrados en el tema, para juntos armonizar las desigualdades. Aunque Alfredo Pacheco adelantó esta información, aclaró que no será posible acoger todas las recomendaciones que presentó la Junta.



“Sí, claro, vamos a llamar a todo el (sector) que podamos”, aseguró Pacheco, presidente de la Cámara Baja cuando se le preguntó sobre la recomendación que le hizo el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, de convocar a una reunión con los titulares de la Junta, el Consejo Económico Social (CES) y otros sectores para tratar las modificaciones a dicha legislación.



La comisión especial para estudiar el proyecto de ley estará presidida por el diputado Elías Wessin; e integrada por Gustavo Sánchez, Jesús Ogando, Magda Rodríguez, Mayobanex Martínez, Plutarco Pérez, Radhamés Camacho, Carlos García, Pedro Martínez, Máximo Castro, Miguel Bogaert, Héctor Félix, Mateo Espaillat, Jesús Sánchez, Ramón Bueno, Gilberto Balbuena, Elías Báez, Lucrecia Santana, Amado Díaz, Alexis Jiménez y Julito Fulcar.



La comitiva fue convocada para reunirse el próximo miércoles 04 de enero de 2023, a las 11:00 de la mañana.



Antes de concluir la sesión, Pacheco anunció la creación de otra comisión especial, para estudiar el proyecto de ley de fideicomiso pro-Pedernales.



La comitiva estará presidida por el diputado Aníbal Díaz e integrada por María Suárez, Eduviges Bautista, Juan Medina, Tobías Crespo, Sonia Agüero, Rafael Cuevas, Carlos Sánchez, Luis Henríquez, Radhamés Camacho, Moisés Ayala, Edilda D’Oleo, Yanelis Matos, Carlos Ramírez y Olfanny Méndez.



Oposición “baja pulso” al Gobierno



Tras tres intentos de votación sin el resultado esperado, quedó sobre la mesa el proyecto de la ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la emisión y colocación de valores de deuda pública por un monto máximo de 363 mil 257 millones 860 mil 888 pesos (RD$363,257,860,888.00) o su equivalente en moneda extranjera.



Esto ocurrió luego que Alfredo Pacheco sometiera el informe de la iniciativa a votación y fracasara en el intento, por lo que, conforme a los reglamentos, volvió a someter la pieza hasta agotar las veces permitidas, que son tres.



La iniciativa, cuyo proponente es el Poder Ejecutivo y que fue sancionada en el Senado, no obtuvo los síes necesarios para su aprobación, que es la mayoría de 96 votos emitidos. Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), que encabezaron la objeción a la normativa de ley, al considerar que no está fundamentada, “le bajaron el pulso” al oficialismo con su abstención de voto.



Dos iniciativas en primera lectura



La Cámara Baja aprobó en primera lectura el proyecto sobre recursos de casación, que establece el procedimiento de los recursos interpuestos en el ámbito de las materias civil, comercial, laboral, inmobiliario, contencioso administrativo y contencioso tributario.



La normativa, propuesta por el senador Dionis Sánchez (FP-Pedernales), tiene el propósito de eficientizar los procesos que se ventilen en la Suprema Corte de Justicia.



El proyecto también dispone que la institución de la casación no solo cumple con la misión referida a la garantía de verificar la correcta aplicación de las normas jurídicas en todo el territorio dominicano, sino que también crea las condiciones que permiten establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional para salvaguardar el orden público y la seguridad jurídica.



También, el Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley de Comercio Marítimo de la República Dominicana, el cual ya fue aprobado por el Senado.



La legislación tiene por objeto regular, dentro del territorio dominicano, los hechos y relaciones jurídicas relativas a las naves marítimas nacionales y extranjeras, así como aquellos que surgen del transporte y demás actividades marítimas para asegurar y proteger los legítimos derechos e intereses de las partes involucradas y a la vez, promover la seguridad y el desarrollo del sector marítimo, la economía y el comercio en el país



Pacheco convocó a sesión para el martes 10 de enero de 2023 y a la Comisión Coordinadora para 09 del mismo mes.

Desmiente CD dé “palos acechaos” con piezas

Alfredo Pacheco aseguró que no es cierto que el Congreso Nacional, en específico la Cámara de Diputados, quiera “sorprender” a ningún actor del país con la “aprobación rápida” de ningún tipo de iniciativa. Dijo que esa ala congresual legisla con transparencia y de cara al sol, “porque lo hacemos al frente de las cámaras de televisión, y que aquí en la Cámara no estamos en la disposición de utilizando viejas artimañas, de dar ‘palos acechaos’, y que todo lo que nosotros estamos haciendo, todos los partidos políticos saben muy bien cada paso de los que hemos venido dando”. Esto aseguró en torno al proyecto de ley sobre fideicomiso público.

Sesiones

La Cámara de Diputados convocó sesión ordinaria para los días 10, 11 y 12 de enero del año 2023.