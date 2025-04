La Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP) se reunirá hoy a las 10:00 a.m. con una agenda de temas que incluyen la evaluación de la situación política, económica y social del país.



Aunque la convocatoria a la Dirección Central no figura entre los puntos de la agenda, se da por hecho que el tema será planteado debido a que está pendiente la última decisión de la cúpula que dispuso que la nueva Dirección Central escoja a las autoridades nacionales en el marco del Congreso Manolo Tavárez Justo.



Esa decisión despertó un avispero en la FP debido a que los aspirantes a la secretaría general, Dionis Sánchez y Franklin Rodríguez, propugnan para que sea la militancia de la organización la que escoja a las nuevas autoridades.



Sánchez reiteró que, ante una convocatoria a la Dirección Central para ratificar la decisión, mantendrá su postura de que los más de 80 mil militantes que tiene registrados la FP escojan al presidente, vicepresidente y secretario general.



Rodríguez también ha mantenido la misma postura y ha llamado a los miembros de la Dirección Central a que no acojan la decisión de la Dirección Política.



El ambiente de confrontación en la opinión pública que tuvo la FP hace dos semanas ha bajado, luego de que el líder y presidente de la organización, Leonel Fernández, abogara por el consenso para tomar la decisión.



El conflicto interno en la Fuerza del P ueblpes porque en el marco de la elección de las nuevas autoridades, habría una decisión de mantener en el cargo al actual secretario general, Antonio Florián (Peñita) lo que habría provocado el cambio de órgano para la escogencia de las autoridades.



La primera ronda de elecciones internas de Fuerza del Pueblo se realizará el domingo 18 del mes de mayo y la segunda el 1 de junio.