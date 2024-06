Director Defensa Pública: Los jueces que tengan miedo que renuncien

Santo Domingo, RD.- El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública pidió a los jueces que tengan miedo, que renuncien, porque es peor un magistrado corrupto que uno que tenga miedo al momento de impartir justicia.

El doctor Rodolfo Valentín Santos sostuvo que para tener un juez blandengue, con miedo funcional, y con temor a qué dirían, con temor a que el Ministerio Público lo va a denunciar y decir que se vendió, es mejor que renuncie porque no está haciendo justicia.

Valentín Santos indicó que, al actuar con miedo a la hora de conocer y fallar un expediente, ese juez le hace un grave daño al sistema judicial y a la administración de Justicia.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el jurista dijo que puede dar testimonio de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina no ejerce ningún tipo de presión hacia los magistrados, a quienes se le deja actuar en completa libertad.

Indicó que el miedo que han asumido algunos marginados ha sido totalmente infundado, porque, si bien es cierto que hubo desvinculaciones en el pasado, por decisiones que tomaron, la verdad es que los tiempos han cambiado.

“El tema es que estos funcionarios han asumido ese miedo y ha sido infundado, si bien es cierto que por decisiones hubo desvinculaciones en un tiempo, de verdad que los tiempos han cambiado, y lo aprecio, porque nos hemos sentado los tres funcionarios del sistema de justicia penal en una mesa, y no es un apreciación, el hecho de perseguir a jueces por decisiones”, insistió el director de la Defensoría Pública.

Roberto Valentín dijo creer “que esos jueces han arrastrado ese esquema, y ese temor o miedo funcional, y yo lo que le recomiendo a esos jueces es que renuncien”.

“Para tener un juez con miedo funcional, blandengue, y con temor al qué dirán, con temor a que el Ministerio Público lo va a denunciar y va a decir que ese juez se vendió, que renuncie, no está haciendo justicia, le está haciendo un daño al sistema de justicia y al Poder Judicial”, remachó el funcionario.

El profesional del derecho fue enfático en recalcar que no existe una línea del presidente de la Suprema Corte de Justicia para que esos jueces actúen de esa manera, sobre todo en la imposición de prisión preventiva, y ni siquiera está en ánimo del magistrado Luis Henry Molina de cuestionar una decisión que produce un juez, por el tema de la independencia funcional, de la imparcialidad.

“Un juez con miedo, es peor que un juez corrupto, decía un amigo, porque un juez con miedo no aplica la justicia, no respeta el debido proceso, no respeta los derechos fundamentales, no respecta la dignidad humana, no respeta que debe existir una justicia restaurativa, y una justicia más humana”, recalcó.

Valentín Santos culpó a esos jueces, conjuntamente con el Ministerio Público, de ser los responsables del hacinamiento que hay en las cárceles del país.

Deplora Miriam GERMÁN no haya llenado expectativa al frente PGR

El director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública Rodolfo Valentín Santos dijo que esperaba más de la procuradora general de la República, magistrada Mirian German Brito, quien llegó al cargo de jefa del Ministerio Público luego de haber concluido una destacada carrera en el tren judicial.

“Hace muchos años que conozco a la magistrada Mirian German, como defensor público y como abogado de oficio interpuse en sala mucho habeas corpus a favor de personas en conflicto con la ley penal, y de verdad que en ese espacio se humanizaba el sistema de justicia”, recordó el Jurista.

Santos Valentín agregó que le ha extrañado mucho que en esta posición de persecución, de imputabilidad, de persecutor de los intereses colectivos, “Yo esperaba mucho más, esperaba que desde el Ministerio Público fuera una justicia restaurativa, más humana, que busque dirimir conflictos en el ámbito penal y no judicializar tanto los casos”.

“De verdad que esperaba también un cambio en el sistema penitenciario dominicano por el tema de sentir el padecimiento de esos privados de libertad en todas las cárceles del país, de esos padecientes, siendo la magistrada como la conocemos, con ese sentimiento de conmiseración respecto a la violación de un debido proceso, a la dignidad humana y a una justicia más restaurativa, en ese sentido, como Defensa Pública esperábamos más, mucho más”, insistió el profesional del derecho.

Cuestionado en torno a si no se llenaron las expectativas que se crearon con la designación de Mirian German al frente de la Procuraduría General de la República, Valentín Santos respondió, “no, a mí me parece que no, definitivamente no”.

“De verdad que esperábamos más, como mucho más disposición a que el sistema de justicia de República Dominicana experimentara un cambio, y esto no tiene que ver nada con tema de justicia independiente, mi expresión tiene que ver hacia una justicia más restaurativa, más humana”, precisó.

El director de la Defensoría Pública dijo que “esperaba una justicia que acompañe a esos jóvenes que vienen de extractos sociales disfuncionales, y que lo que necesitan es acompañamiento, yo quería ver esa transformación”.

Dice se trató de un bulto Comisión para investigar incendio cárcel la Victoria

“Se trató de un bulto la Comisión creada por la Procuraduría General de la República para investigar el incendio que se produjo en la Penitenciaría Nacional de la Victoria”, conforme a lo expresado por el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.

“Esas personas que se quemaron en la Victoria, ellos son los responsables, cuántos preventivos se quemaron que posiblemente eran inocentes de lo que se le había imputado, se crea una Comisión para hacer solamente un bulto, y no hay resultados, y yo pregunto, quién le responde a esas víctimas y a los familiares de esos jóvenes”, fustigó Roberto Valentín.

Denunció que en los centros penitenciarios en la República Dominicana todo lo inadmisible se trafica, y dijo que todo el que quiera ver la violación a los derechos humanos en su mayor magnitud solo tiene que visitar una cárcel de este país.

Criticó que a quienes dirigen el sistema penitenciario dominicano no le importa las personas privadas de libertad a los dijo lo tratan como “desechos humanos”.

“A esos seres humanos no le importa, sabes cuándo le importa, cuando un pariente de ellos está en prisión, o lo remiten a una de esas cárceles, yo quisiera que ellos permanentemente visitaran los recintos penitenciarios para que vean en qué condiciones ellos envían seres humanos a esos lugares, lo mismo que a infractores primarios, a los que envían hacer una maestría en el mundo de la delincuencia en esas cárceles”, condenó el funcionario.

Dijo que los seres humanos que están privados de libertad no tienen ninguna esperanza en la República Dominicana.

“y sabes cuál es mi mayor queja, que este Ministerio Público no se ha preocupado por esos privados de libertad, hay un proyecto extraordinario que tiene el Poder Judicial sobre la Optimización del Proceso Penal, y entiendo que debemos tener mucho más medidas alternas para las soluciones de conflictos, que personas preventivas en los centros carcelarios”, indicó Valentín Santos.

Denunció que en el país hay una especie de festival de prisión preventiva, y acusó de la situación a jueces y fiscales porque conciben la pena como una venganza y un castigo.

Deploró la muerte en prisión del ingeniero Juan Llibre, un promotor del uso medicinal de la marihuana, y aseguró que en ningún país desarrollado ese ciudadano hubiese sido enviado a una cárcel por ese hecho.