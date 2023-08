Email it

Ante la presencia de la tormenta tropical Franklin en la República Dominicana, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, reiteró a la población el llamado a mantenerse en sus hogares y lugares seguros.

En la presentación del tercer boletín, Méndez recordó que el país está siendo impactado por un ciclón tropical y resaltó la importancia de evitar cualquier posible tragedia.

«La población en sentido general debe estar en sus casas, en los lugares seguros, que están destinados para esto, no deben transitar, no deben salir a las calles, no deben bañarse en los aguaceros, eviten tragedia», alertó el director del COE.

En un esfuerzo por prevenir situaciones peligrosas, Méndez instó a los ciudadanos a mostrar prudencia y responsabilidad, resguardándose de los efectos adversos de la tormenta.

El llamado del director del COE resalta la gravedad de la situación y la necesidad de acatar las medidas de seguridad establecidas por las autoridades. La prioridad es proteger la vida y el bienestar de todos los habitantes del país mientras enfrentan los impactos de la tormenta tropical.

Méndez expresó que el COE informará cuando las personas podrán movilizarse luego del paso de la tormenta tropical.