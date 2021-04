Discurso íntegro de Abinader en acto de juramentación de comisión para transformación de la Policía

Santo Domingo.- El discurso íntegro del presidente Luis Abinader durante el acto de juramentación de comisión para transformación de la Policía Nacional.

A continuación el discurso:

Así entiendo yo la responsabilidad política y el servicio público a mi país. Y así actuaré siempre.

Por eso, hoy aquí juramentamos a los miembros de este grupo de trabajo, porque como siempre prometí al pueblo dominicano hemos venido aquí para cambiar las cosas. De manera radical y para siempre.

Esta tarde damos el primer paso de un esperado camino que, desde hace mucho tiempo, todos nosotros, como ciudadanos de este país, hemos querido emprender; la transformación y profesionalización integral de nuestra policía nacional.

Señoras y señores,

La seguridad ciudadana es un elemento clave y nuclear de cualquier democracia y de ella depende el éxito de vivir en libertad.

La policía nacional tiene encomendada parte de esa seguridad y su actuación debe ser siempre ejemplar y ajustada a la ley. No cabe aquí otra interpretación que no se ajuste estrictamente a estos parámetros.

Los últimos acontecimientos que hemos vivido, con el tiroteo de dos jóvenes dominicanos en Villa Altagracia, han hecho que esta realidad que ya conocíamos se acelere.

La necesidad se ha convertido en urgencia. Y esa urgencia en el trabajo y determinación de este gobierno para solucionarlo.

El grupo de trabajo que hoy hemos juramentado tiene la misión de hacer un análisis de la estructura policial, producir las recomendaciones de rigor para una verdadera depuración del cuerpo, y proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estime más conveniente para la absoluta e inmediata transformación de este cuerpo policial.

Esta transformación que vamos a proponer no es una transformación de parte. No es la transformación del gobierno. Es la transformación que buscamos todos nosotros y nosotras. La de todo un país.

Por eso, este grupo de trabajo está integrado por diversas personas provenientes de diferentes sectores.

Queremos la mirada más amplia posible para que nada se quede al margen ni sea excluido del análisis.

A ustedes, a este grupo de trabajo, les corresponde ahora trabajar duro para conseguir lo que todos anhelamos; una transformación integral, moderna, del siglo XXI y que coloque a nuestra policía entre las mejores del continente.

El pueblo dominicano no espera menos, porque no merece menos.

No les van a faltar recursos ni determinación por parte del gobierno ni de su presidente.

El objetivo que queremos alcanzar es irrenunciable porque va en la línea de flotación de nuestra calidad democrática como país.

Sabemos que el reto es grande y la circunstancia es compleja.

Otros gobiernos los han intentado y por alguna razón no han continuado, pero quiero expresar aquí que yo ni me cansaré ni me va a cansar.

También reconozco que es posible que en este proceso de transformación encontremos obstáculos y dificultades y más aún, les quiero advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego.

Pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito. Cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste.

Como dijo en su día el presidente norteamericano John F. Kennedy: “elegimos este camino no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil y justo.”