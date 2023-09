“Cuando una adolescente queda embarazada sin planificarlo, significa que en la mayoría de los casos, ese niño o niña que viene está condenado, al igual que sus padres”.



Así se expresó la doctora Lourdes Hilario Bernal, coordinadora Materno Infantil del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), sobre las consecuencias y difíciles situaciones que pudieran pasar la madre menor de edad y su bebé, a propósito de conmemorarse este 26 de septiembre el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.



“El embarazo en edades tempranas es considerado como un problema de salud que afecta de manera negativa a los jóvenes y todo su entorno familiar. Esto repercute en su educación, proyecto de vida, relaciones sociales, culturales, oportunidades laborales e ingresos económicos”, explicó la ginecóloga y obstetra.



La especialista en fertilidad asegura que “son niños condenados” desde el mismo momento de la concepción por personas que no los desearon y no pensaron en dicha consecuencia al momento de la relación.



La doctora Hilario indica que uno de los principales problemas en padres adolescentes es que verán interrumpido su proyecto de vida y normal desarrollo, pues algunos incurrirán en el abandono de los estudios, se les presentarán cambios físicos, especialmente en la gestante, además de complicaciones, en algunos casos, como anemia, desnutrición, trastornos hipertensivos, enfermedades de transmisión sexual entre otros. En la esfera emocional pueden experimentar estrés, problemas de autoestima, frustración, rechazo social y abandono.



Por otro lado, deploró que muchas adolescentes son vulnerables y sometidas al abuso infantil por parte de adultos, quienes se aprovechan de la inmadurez y precariedades, que algunas de estas viven.