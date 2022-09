Nueva York. En su discurso ante la plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller Roberto Álvarez exigió a la comunidad internacional reaccionar ante la crisis de Haití con los mecanismos que establecen los procedimientos de ese organismo.



Álvarez, que acudió a la cita en representación del presidente Luis Abinader a la 77 sesión de la Asamblea General, instó a los representantes de más de 140 países “a quitarnos la venda y admitir que la Policía haitiana, por sí sola, no va a desarrollar la capacidad para garantizar el orden y someter a las pandillas” por lo que detalló que la resolución 2645 permite implementar párrafos operativos para resolver el conflicto.



Dijo que si bien se está convencidos de que la única respuesta sostenible a los problemas de Haití debe venir de los haitianos, la comunidad internacional “debe actuar ahora”, para evitar que la situación se “desborde por completo”.



Resaltó como puntos para avanzar junto a la comunidad internacional, la necesidad de “prohibir sin tardanza” el tráfico ilícito de armas, congelar activos a quienes promuevan la violencia, mejorar el apoyo en materia de seguridad a la Policía de Haití y por último, que las partes lleguen a un acuerdo político urgente aún permita avanzar a unas elecciones.



Piden a Haití definir plan de acción



Representantes de alto nivel de países que integran el grupo asesor de Haití y que está encabezado por Canadá, instaron al gobierno del país caribeño a definir la estrategia para que la comunidad internacional pueda establecer mecanismos que coadyuven a devolver la estabilidad de esa nación.



La reunión -a puerta cerrada- convocada inicialmente por los Primeros Ministros de Canadá, Justin Trudeau y de Haití, Ariel Henry, no contó con la asistencia de este último y en su lugar, tuvo vocería el canciller haitiano.



El Grupo Asesor Ad Hoc sobre Haití (AHAGH) del Consejo Económico y Social invitó al encuentro a los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), para discutir la situación y se supo que se plantearon posiciones firmes como la de la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.



La jefa de Estado que ha tenido un rol preponderante en el Caricom y que ha sido reconocida recientemente por su sol contra el cambio climático, preguntó al canciller haitiano que conforme y respetando los principios de no Intervención, cuándo pensaban pedir formalmente la ayuda. El representante haitiano no respondió.

Pandillas son apoyadas por sectores económicos

El pasado lunes en una entrevista concedida a un medio internacional, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y asistente especial del presidente de Estados Unidos Juan González dijo que “los movimientos de protesta que se desarrollan y multiplican en Port-au-Prince, y en otras ciudades de Haití, son apoyados por actores económicos, que corren el riesgo de perder dinero”.