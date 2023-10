La República Dominicana reiteró su solicitud al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de convocar una sesión extraordinaria para escuchar al canciller Roberto Álvarez.



En una misiva, de fecha 5 de octubre, la Misión Permanente de RD ante ese organismo, encabezada por José Fiallo, pidió “los buenos oficios de la Presidencia para que dicha sesión extraordinaria sea convocada para el jueves 12 de octubre de 2023, a las 2:30 p.m.”



La petición dominicana surge en momentos en que las relaciones diplomáticas con Haití están en un punto bajo debido al conflicto surgido por la construcción de un canal en el río Masacre o Dajabón, por lo que se presume que esta petición se buscaría que el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, explique en el ese foro internacional, la cronología de los hechos que motivaron a que el país cerrase sus fronteras.



La pasada semana, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a República Dominicana y a Haití al diálogo franco, cuanto antes, respecto al río en el entendido de que ambos tienen iguales derechos sobre sus recursos hídricos.



Luis Almagro enfatizó que la actual situación no beneficia a ninguna de las partes y por eso la Secretaría y su secretario general, están en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de una solución beneficiosa para ambos países.



Haití no se ha pronunciado sobre este ofrecimiento, en tanto que Dominicana condicionó un posible diálogo a que se detengan las labores en el canal.



Pese a que Almagro dijo haber estado sosteniendo consultas con autoridades de ambos países, el Gobierno dominicano le solicitó visitar con urgencia la zona en cuestión, recabar la información pertinente y rendir un informe detallado al Consejo Permanente de la OEA, para su edificación sobre esta situación.



En ese momento, al igual que en la solicitud para convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, Dominicana dijo que apela encarecidamente a la OEA, a través del secretario general, a interponer con urgencia sus buenos oficios, de acuerdo con el mandato establecido en su Carta, y en particular en su artículo 2 (C), con el objetivo de asegurar una solución pacífica de la presente controversia y prevenir un mayor deterioro de las relaciones entre los dos países.



Abinader flexibilizaría medidas



La reactivación del canal de La Vigía, en Dajabón ya está lista para extraer un metro cúbico de agua por segundo del río Dajabón o Masacre. Por tanto, el Gobierno baraja una flexibilización a las medidas en la frontera que se encuentra sellada por agua, mar y tierra desde el pasado 15 de septiembre.



El presidente Luis Abinader se trasladó ayer a la frontera dominicana, específicamente al paso de Dajabón, para supervisar las instalaciones donde fue puesto en funcionamiento el canal La Vigía que pretende garantizar el acceso al agua a los productores de esa zona ya que estos son los que se verían afectados por la construcción, por parte de los haitianos, del canal de riego que busca hacer una derivación del río Masacre hacia el otro lado de la isla.



Luego de un levantamiento en el terreno, el jefe de Estado donde dijo que tras observar y confirmar que ya tienen hábil el canal de La Vigía, esto permitirá que se comiencen a flexibilizar las medidas adoptadas en el área limítrofe, aunque una vez más insistió en que la frontera domínico-haitiana no volverá a ser igual y que desde el punto de vista migratorio, la frontera continuará cerrada.



“Yo quiero decir que aún se puedan tomar medidas para flexibilizar. Yo reitero lo que he dicho: esta frontera no va a ser igual, aquí vamos a tener muchos más controles en todos los órdenes, aquí y en la frontera sur, en toda la frontera, porque ya la República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente”, enfatizó.



Durante su visita, que fue la primera hecha por Abinader tras el cierre total de la frontera, el mandatario afirmó que con las medidas adoptadas por el Gobierno, se está protegiendo el interés nacional.



Al ofrecer los detalles de lo que se hará en el canal La Vigía, Luis Abinader indicó que con este se podrá extraer un metro cubico de agua, que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos el río Dajabón.



Preparados para que no se afecten



Sostuvo que, hasta el momento, con la puesta en funcionamiento del canal La Vigía, están preparados para que no se afecten a los agricultores de la zona fronteriza y en lo que respecta a la presa Don Miguel, informó que está en proceso, análisis y diseño.



Al hacer referencia a la construcción del canal que realizan haitianos en la comunidad de Juana Méndez para desviar el agua hacia Haití, manifestó que como nación no pueden permitir, sin ningún tipo de consulta, de estudio técnico y ambiental, que se lleven a cabo esos trabajos, los cuales afectan el tratado del 1929, lo que significa que estas aguas fronterizas deben ser co-manejadas entre ambos.



“Al tomar decisiones unilaterales, pues nosotros tenemos que proteger el interés nacional y el interés nacional nuestro es desviar el agua que ellos podrían tomar para después enviarla río abajo y ya lo hemos logrado, esa parte está lista”, expresó.

Las ayudas para los agricultores de la zona

Al hacer referencia a las acciones que ha tomado el Gobierno para ayudar a los agricultores, pequeños comerciantes, el presidente Abinader expresó que conoce la situación y es consciente de que han sido afectados y agregó que buscarán las formas de ir flexibilizando para que no se sigan afectando. Destacó que estas ayudas para mitigar los efectos del cierre de la frontera, se han realizado a través de instituciones como el Ministerio de Comercio y Mipymes, de Supérate e Inespre. A la vez, felicitó a Obras Públicas y al Indrhi y a Inapa por los trabajos en el canal.