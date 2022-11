Santo Domingo.- Dueños de bares y restaurantes se quejaron de la resolución dada por el Ministerio de Interior y Policía, que establece una reducción del horario al expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de la provincia Santo Domingo y exigieron la renuncia del ministro Jesús (Chu) Vásquez Martínez.

Frente a lo que se presume es el edificio El Huacalito lugar donde se encuentran las oficinas del Ministerio de Interior y Policía, varios propietarios de comercios que venden licor se dieron cita para presentar sus quejas contra esta medida.

Declaraciones

Los empresarios exigieron la renuncia del ministro al decir: “Si su plan de seguridad no funcionó que pague con otros la cuaba, que se ponga los pantalones o que renuncie. Exigimos que no se meta con la gente que quiere trabajar, si él se dejó doblar el pulso de la delincuencia que resuelva él o que renuncie». Porque no es verdad que nosotros que queremos trabajar tendremos que dejar de hacerlo porque la delincuencia quiera, eso no es verdad”, dijeron.

El rechazo por parte de los dueños de bares y restaurante en estas demarcaciones de la capital es notorio, aún más al estar a menos de un mes de diciembre, mes en el cual se extienden los horarios para la venta de bebidas alcohólicas.

A través de un video subido en el twitter de @RdJungla los manifestante amenazaron con tirarse a las calles sino se soluciona ese este problema.

Dueños de bares y restaurantes, Dj y trabajadores de estos establecimientos de Santo Domingo amenazan con hacer protestas en rechazo a la medida del Gobierno que prohíbe venta de bebidas alcohólicas de 12 de la media noche hasta las 8 de la mañana de lunes a domingo.#LaJunglaRD pic.twitter.com/CGt5wVVaeW — La Jungla RD (@RdJungla) November 9, 2022

La resolución dictada por Interior y Policía contiene el nuevo horario para el expendio de bebidas alcohólicas dice que será desde las 12:00 de la media noche hasta las 8:00 de la mañana. El documento establece que el motivo es salvaguardar la salud y la vida humana.

Esta medida que entró en vigor desde el día 04 de septiembre, a tan solo siete meses de la flexibilización en el horario de las ventas de alcohol por parte de esta entidad.

Asociación de Bares y Restaurantes de Ciudad Colonial

Por su parte la directora de la Asociación de Bares y Restaurantes de Ciudad Colonial, Grace Heyaime, se pronunció ante esta medida diciendo: “Encerrar el país no da resultado, es una medida ilógica que oprime a los medianos y pequeños negocios de la provincia Santo Domingo”.

Expuso que el mayor ejemplo de eso es la pandemia, que al cerrar todos los negocios las personas seguían alcoholizándose y se armaban fiestas peores causando un mayor desorden.

Expresó, que se deben de tomar otras medidas para mantener el orden público, como es aumentar la vigilancia policial. Cada vez que se toman este tipo de medidas contra los negocios que de expendio de bebidas alcohólicas, se debe de pensar en la cantidad de personas que se quedan sin empleo, porque negocios como estos no producen de igual manera cuando solo trabajan hasta las 12 de la media noche, dijo.

“Hay que tomar otros tipos de medidas donde los negocios de ventas de licor no resulten afectados. Recalcó que para combatir la delincuencia la solución es aumentar la vigilancia policial, para que enfrenten esos actos de desorden que están pasando en la provincia Santo Domingo”.

Explicó que, cuando hay negocios abierto las personas que transitan por alguna de esas calle se sienten más seguras porque siempre hay seguridad en las afueras de los establecimientos. “Cuando los negocios estan abiertos, en un sector hay más seguridad que cuando todos están cerrado”.