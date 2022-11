Email it

«¡Que renuncie, que renuncie, que renuncie!’’, así vociferaban dueños de bares, restaurantes, drinks y discotecas, quienes protestaron hoy frente a las oficinas del Ministerio de Interior y Policía (MIP) por las restricciones en la reducción del horario para la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo, Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Estas vociferaciones fueron dirigidas al ministro del MIP, Jesús Vásquez (Chu), momentos en que la multitud marchaba hasta la puerta de acceso del edificio Juan Pablo Duarte, mejor conocido como El Huacal, donde está ubicado el MIP.

Los manifestantes calificaron las restricciones como un duro golpe al sector y dijeron que rechazan en su totalidad dicha resolución.

«Ya va a llegar diciembre, estuvimos cerrados por 2 años de la pandemia, no tuvimos ninguna ayuda de nadie, ahora nos vienen a cerrar los negocios. Yo todavía tengo deudas de cuatro meses de alquiler producto de la covid-19, entonces ahora no me dejan trabajar tranquilo’’, expresó Rey Félix.

Asimismo, en el referido lugar, cientos de dueños y representantes de centros nocturnos con pancartas y tambores cantaban. Mientras otros cuestionaron la medida diciendo: ‘’El mes de noviembre y diciembre son los meses que mejor están las ventas para poder pagar las bonificaciones y dobles a nuestros empleados’’, entre otros alegatos.

Junior Gonzalez, presidente de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos (Upecend), estableció que no darán sus brazos a torcer y enfatizó que seguirán en las calles hasta que la entidad de seguridad del Estado discontinúe la resolución que afecta ese sector.

La resolución entró en efectividad el día 7 de noviembre y limita el expendio de bebidas alcohólicas de 12:00 de la madrugada a 8:00 de la mañana.

En ese orden, el MIP explicó por medio de un comunicado a principio de semana que las medidas fueron tomadas después de una reunión de alto nivel y que tiene como objetivo mantener la seguridad y la paz de los ciudadanos en los municipios: Boca Chica, Santo Domingo Este, Oeste, Pedro Brand, San Antonio de Guerra y Los Alcarrizos. Ya había restricción en ese orden para Santo Domingo Norte.