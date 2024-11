Considera inaplazable despolitizar, mejorar gasto, garantizar formación docente y fortalecer compromisos del pacto

La presidenta de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Susana Martínez Nadal, citó ayer siete prioridades inaplazables que aún afectan a la escuela dominicana y que a la vez impiden avanzar a este país hacia una educación de calidad que consideró como “un grito nacional”.



Durante el apertura de la vigésima octava edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo: La Transformación Posible, a la que asistió el presidente Luis Abinader, la presidenta de Educa manifestó que, aunque en República Dominicana persisten retos, se hace inaplazable trabajar para erradicar la politización del sistema educativo; optimizar el gasto público; formar para el futuro; garantizar la calidad en la formación docente; fortalecer el compromiso con el Pacto Nacional para la Reforma Educativa; premiar a aquellos docentes más comprometidos y que mejor lo hacen y, por último, erradicar la pérdida de jornadas y horario escolar.



De acuerdo con la presidenta de Educa, la educación debe ser un derecho innegociable, no un campo de batalla político y, al mismo tiempo, libre de clientelismos y presiones sindicales que desvíen su propósito esencial, que es garantizar una enseñanza de calidad basada en el mérito y el esfuerzo. “Reitero – el mérito debe ser el único camino para acceder a la carrera docente y para ascender en ella”, puntualizó.



En ese sentido, sostuvo que cada peso invertido en educación debe reflejarse en el aprendizaje de los estudiantes y que la asignación de recursos debe responder a las verdaderas necesidades del sistema, con prioridad en las inversiones que impacten directamente en la calidad de los aprendizajes. “Para esto, es imperativo corregir las distorsiones históricas y garantizar una gestión transparente y eficiente de los fondos destinados a la educación”, enfatizó.



Ajuicio de la técnica, se hace imprescindible reorientar la oferta educativa, de manera que responda a las demandas de un mundo globalizado, tecnológicamente avanzado y cada vez más complejo, al indicar que se impone una nueva transformación curricular porque el salto cuántico que han dado las ciencias, la tecnología, y la inteligencia artificial nos obligan a redoblar los esfuerzos de la aplicación desde una ética incuestionable.



“No se puede perder de vista la importancia de la educación ambiental, así como hacer de la cívica y los valores una transversalidad a lo largo del tramo escolar”, puntualizó.



A fin de garantizar la calidad en la formación docente, Susana Martínez Nadal consideró necesario evaluar el desempeño de los docentes con justicia, y premiar la excelencia.



“Se requiere con urgencia, y en Educa hemos probado el valor de ello, que instalemos la Mentoría como acompañamiento pedagógico y a quienes tenemos que preparar para ello es a los propios coordinadores pedagógicos. Educa está dispuesto a apoyar compartiendo su experiencia que ha sido exitosa”, citó.



Pide fortalecer pacto educativo y avanzar en evaluación desempeño



Igualmente, mencionó como necesario fortalecer el compromiso con el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Sostuvo que este pacto, que establece metas claras hacia 2030, debe ser evaluado periódicamente para asegurar que los objetivos trazados se cumplan con un enfoque en la inclusividad, la equidad y la igualdad de oportunidades.



Asimismo, dijo que hay que premiar aquellos docentes más comprometidos y que mejor lo hacen porque será imperioso avanzar, en 2025, la postergada evaluación de desempeño docente, pendiente desde 2020.



“Ya las autoridades cuentan con la tecnología para evaluar a cada docente del país en función de su nivel de logro. Este desempeño no puede ser medido únicamente a través de pruebas de conocimiento, evaluación de expedientes, o prácticas de aula. La función docente debe ser evaluada a través de los resultados de los estudiantes -cuánto y cómo- aprenden los estudiantes asignados a un determinado profesional de la educación. De la misma forma que su compromiso con la escuela, aunque tan solo sea medido por los niveles de asistencia laboral”, precisó.



En su discurso apuntó que los sindicatos de docentes tienen toda la legitimidad para reclamar por sus derechos, pero nunca debe ser en detrimento del derecho de los niños, niñas, adolescentes a la educación.



Recordó que algunas regiones del país en el último año escolar perdieron más de 40 jornadas escolares por este tipo de interrupciones, cuando en el calendario escolar es de por si más corto que en otros países.



“Esto sin contar los efectos indirectos en las familias que ese día sin clases tienen que resolver en sus hogares la alimentación y el cuidado de sus niños. El costo detrás de estos paros es inmenso, y son los estudiantes más vulnerables que resultan más perjudicados”, criticó.



Compromiso con Educa



En la actividad, el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, José Mármol, expresó que, para esa institución financiera, el compromiso con Educa, y en particular con el Congreso Aprendo que concluye hoy en la tarde, es profundo y de largo plazo.



“Somos conscientes de que el avance de la educación en la República Dominicana solo será posible si todos remamos en una misma dirección: mejorar la capacitación de nuestros maestros, mejorar los aprendizajes en nuestros alumnos y desarrollar la implementación de recursos pedagógicos acordes a los avances de las tecnologías de la información y, particularmente, del conocimiento humano”, subrayó Mármol.



Afirmó que la educación es la piedra angular del desarrollo sostenible y del progreso económico y humano de esta y de cualquier sociedad en un escenario global.



No obstante, dijo que desde el 4 % se han visto avances estructurales en la educación dominicana.

Congreso Aprendo y sus objetivos en esta versión

El Congreso Aprendo, organizado por Educa en colaboración con el Banco Popular, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Docente, reúne a líderes educativos, docentes y expertos de diversas disciplinas para abordar los desafíos y oportunidades del sistema educativo. Aprendo procura reivindicar el fortalecimiento y redefinición del rol de los educadores en el proceso de aprendizaje, y erigir la figura del docente como la piedra angular del sistema. En esta edición se presentarán los resultados de los Centros Educativos de Innovación, un proyecto piloto desarrollado en el año escolar 2023-2024.