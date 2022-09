La presidenta de Acción Empresarial por la Educación (Educa), María Waleska Álvarez, lamentó que el inicio del año escolar 2022-2023 se haya visto pospuesto, esta vez por los efectos de los fenómenos de la naturaleza.



De acuerdo con la dirigente empresarial, constituye una pena que ante un año escolar complejo que representa la oportunidad de retomar cierto grado de normalidad luego de la pandemia,por causa de un fenómeno climático se pierdan dos valiosas jornadas de un calendario escolar ya disminuido.



Apuntó que países como Israel o Japón disponen de calendarios escolares que llegan a los 220 días, incluyendo competidores locales que como Costa Rica ya alcanzan las 200 jornadas académicas en cada año escolar.



Una jornada por cada día perdido



“Por tanto debemos agregar una jornada al calendario por cada día perdido, sea por la razón que fuere, y desde Educa hacemos un llamado a la familia dominicana, a los padres de familia, y a los responsables de esos más de 2 millones 100 mil estudiantes de centros públicos que hoy no han podido comenzar sus cursos, que reclamen, que exijan por recuperar el tiempo perdido”, enfatizó Álvarez mediante nota de prensa.



Opinó que es correcto preservar la integridad de los estudiantes, docentes y trabajadores de la educación, ante el riesgo que puede suponer la severidad del huracán Fiona, pero exhortó a las autoridades y a la familia dominicana a tratar de recuperar el tiempo perdido.



La presidenta de Educa recordó también, que con cada jornada educativa suspendida, los estudiantes y las familias pierden los beneficios del 4 %, como la alimentación escolar.



US$ 12 millones diarios



“Debemos recordar que la asignación actual del Ministerio de Educación (Minerd), supone una capacidad de gasto de más de US$ 12 millones de dólares diarios, y que no podemos darnos el lujo de que esos recursos que tanto esfuerzo demanda a las familias y a las empresas a través del pago de sus impuestos se malgasten”, precisó.



“El 4 % debe ser honrado y administrado con el sentido de responsabilidad y urgencia que demanda el estado de situación de nuestra educación”, añadió. Finalizó diciendo, que Educa reitera su apoyo a las autoridades nacionales para procurar que este año escolar que posterga su inicio, sea igualmente, el despegar hacia niveles de aprendizaje consonantes con la enorme capacidad y talento de los dominicanos y dominicanas.

Calendario escolar será de 37 semanas lectivas

El calendario escolar para este año lectivo 2022-2023 contará con 179 días laborables, equivalentes a 37 semanas lectivas de clases para los estudiantes, y 213 días de trabajo docente, correspondiente a 40 semanas laborales.



El calendario concluirá el 23 de junio del 2023 para los estudiantes y el 29, para los maestros. El primer período septiembre-diciembre contará de 14 semanas y el segundo, de enero a junio será de 23 semanas.