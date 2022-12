El director del X Censo Nacional de Población y Vivienda, Víctor Romero, informó ayer el proceso arrojará “el mejor dato que pudimos recolectar” sobre la cantidad de migrantes establecidos en el país.



Entrevistado en el programa Despierta con CDN, explicó que la recolección de este dato mucho tiene que ver con la disposición de la persona a ser censada, porque lo más habitual es que un extranjero ilegal no lo permita.



El Censo, que culminó de manera oficial el martes, será extendido con comisiones especiales para concluir en cuatro provincias en las que la labor de empadronamiento no pudo completarse: La Altagracia, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.



Sin embargo, durante un recorrido realizado por elCaribe no fue posible visibilizar personal de la ONE en el referido operativo de empadronamiento, tal como la entidad había anunciado que se efectuaría.

El organismo había especificado que los mayores desafíos que han enfrentado han sido con los habitantes de los condominios y torres del polígono central.



El Censo estaba pautado para realizarse del 10 al 23 de noviembre, sin embargo, por los inconvenientes presentados con respecto a la conectividad de las tabletas utilizadas para recopilar los datos, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) optó por extender el plazo hasta el día de ayer 30 de noviembre.



Esto no fue suficiente para que las cuatro provincias faltantes completaran la recolección de datos, por lo que se formaron comisiones especiales de empadronadores que irán a terminar de recoger las informaciones.



Sobre los pagos a empadronadores



Romero indicó que los pagos a los empadronadores se han ido ejecutando, “no necesariamente con la velocidad que los empadronadores quisieran”, pero que la mayoría ha podido recibir el pago acordado.

Expuso que los retrasos se han dado por procesos internos y de los bancos. “Podemos asegurar que su dinero está”, reiteró el funcionario al ser abordado sobre el tema.

Resolución de Compras no afectó el proceso

La Dirección de Contrataciones Públicas, emitió la resolución número RIC-160-2022, que establece que la ONE habría cometido irregularidades en la compra de tabletas para el Censo. Sin embargo, al ser abordado sobre el tema, Romero, director del Censo dijo que la resolución en las acciones referente a esa decisión no afectan los resultados del censo, debido a que son procesos paralelos que no tienen que ver con la ejecución.