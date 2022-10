Una señora a quien llamaremos María Santana porque rehusó dar su nombre a la prensa, es madre de tres niños con siete, ocho y nueve años; edades en que las personas son más vulnerables al infectarse con el cólera, pero su progenitora no tiene conocimiento de qué es la enfermedad y cómo puede evitarse.



Al igual que la dama, en el país una gran parte de la población desconoce la patología que se transmite por el consumo de alimentos y agua contaminada, que ya ha causado al menos ocho muertes en Haití.



La señora Lourdes Bello vive con su nieta de dos años y tampoco conoce cómo prevenir el padecimiento, a pesar del riesgo que corre la pequeña por la afección que ocasiona una diarrea aguda que deshidrata a las personas con gran rapidez y les arrebata la vida.



Otra con total desconocimiento de la condición es Herminia de la Cruz, quien espera que se pueda controlar su propagación para que no llegué al país como lo hizo el covid-19 en el año 2020.



Preocupación por las escuelas



Los que saben y han escuchado sobre los efectos que provoca el cólera, temen que los centros educativos se vuelvan un lugar inseguro para los niños por razones de insalubridad.



Es el caso de Irenes Lebrón, madre de tres niñas; dos de las cuales ya están en la escuela, quien considera que los recintos deben tener mucho control con el tema de la higiene, sobre todo en los baños.



La joven manifestó que los centros deben garantizar que los estudiantes se laven las manos, después que van al sanitario y antes de ingerir alimentos, ya que es una de las medidas esenciales para la prevención de la enfermedad.



“Tienen que tener control con el tema de los niños yendo al baño, porque a veces no saben si se lavan las manos”, expresó.



No obstante, declaró que su cumplimiento puede resultar insuficiente para contrarrestar el cólera porque las clases se desarrollan en un entorno social, por lo que destacó que las medidas que se toman en casa también son importantes para evitar el padecimiento.



Resaltó que hay que tener precaución en la preparación de los alimentos, que a su entender deben ser lavados con agua y cloro cuando son frutas y vegetales.



Mercedes Castillo también indicó que en las escuelas tienen que ser cautelosos con el desayuno y con el almuerzo escolar para que no sea dañino para los estudiantes.



Acciones preventivas del Gobierno



Ante la posibilidad de que se puedan presentar casos de cólera en la República Dominicana, desde el pasado martes el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha estado desplazándose por varias provincias de la zona fronteriza, para implementar estrategias y revisar los protocolos de atención a los pacientes para hacer frente a la patología en el territorio.



Según el doctor Daniel Rivera, quien es el titular del órgano rector de la salud, ya se han instalado módulos hospitalarios en la parte operativa de la frontera para reforzar y monitorear la zona.



El galeno también destacó que están verificando la calidad del agua para prevenir tanto el cólera como las enfermedades gastrointestinales.



El funcionario aseguró que se mantiene la vigilancia epidemiológica frente a la afección y reiteró que no se han detectado casos. No obstante, llamó a la ciudadanía a tener cuidado, al tiempo que le recomendó atender la forma en que elaboran los alimentos, lavar las manos antes y después de manipularlos y utilizar solo agua potable para beber.

Reacciones