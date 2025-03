El caso de la Urbanización Costa Verde, cuyos residentes aseguran fueron despojados del territorio del Distrito Nacional en 2006 para pasarlos a Santo Domingo Oeste toma otro giro. De la fase de denuncias y reclamos en los medios de comunicación, la situación pasará a dilucidarse en los tribunales.



elCaribe tuvo acceso al auto de fijación de la audiencia en el que moradores del polémico sector, ubicado en el kilómetro 12 y medio de la Independencia, demandan al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por “obligarlos a votar por candidatos que no son de su demarcación”.



Y es que desde el 2006, en las elecciones para elegir a sus representantes ante el Congreso Nacional y a nivel municipal, los residentes de Costa Verde viven el dilema de tener que votar por los candidatos de una demarcación que, aseguran, no les corresponde.



En la acción de amparo, residentes y miembros de la junta de vecinos del citado residencial, representados por el abogado Aquiles de Jesús Machuca, basan la acción en una presunta violación al artículo 208 de la Constitución por parte de la Junta Central Electoral.



Los demandantes acusan al organismo electoral de obligarlos “de manera coaccionada y por engaño o por desviación maliciosa a votar únicamente, por candidatos que no pertenecen a su jurisdicción o demarcación territorial que es la del Distrito Nacional, elegidos, que en consecuencia, no tienen o carecen legalmente de poder de actuación o capacidad para actuar en beneficio de nosotros los habitantes residentes dentro de la demarcación de Costa Verde”. Por tal razón, afirman que su voto carece de legitimidad.



De igual manera piden al TSE declarar a la JCE en desacato y rebelión a la autoridad del Tribunal Constitucional, que evacuó la sentencia TC/0172/23, la cual, dicen, despeja dudas y declara que Costa Verde pertenece al Distrito Nacional.



Regidores piden aclarar “limbo”



Al hecho se agrega que el bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional solicitó recientemente a la alcaldía y al concejo de regidores de esa demarcación solucionar el “limbo jurídico” en el que afirman se encuentra la Urbanización Costa Verde, desde que pasara su administración en 2006 a las autoridades municipales de Santo Domingo Oeste.



Esta solicitud sale a relucir días después que el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, visitara el pasado sábado la urbanización donde asumió unirse a la lucha de cara a que el residencial sea reconocido como parte del Distrito Nacional, en consonancia con la Ley 163-01.



En una comunicación dirigida a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, los ediles solicitan al cabildo capitalino utilizar “el procedimiento jurídico de lugar a fin de que se investigue y se corrija ante la JCE este error del mapa político del Distrito Nacional, en vista de que según el artículo 2 de la Ley 163-01, Costa Verde es un residencial del Distrito Nacional y durante estos 22 años siempre lo ha sido”.



En tal sentido, solicitan una evaluación de los servicios de aseo, pago de arbitrios y servicios de basura a fin de que la situación sea aclarada y corregida entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Piden que se reconozca sector como parte del DN

Desde el 2006, la junta de vecinos de este sector ha tocado varias puertas de instituciones con el objetivo de que ambos ayuntamientos tanto del Distrito Nacional como de Santo Domingo Oeste reconozcan que hacen una interpretación errónea de la Ley 64-05, que eleva a municipios a Los Alcarrizos y a Pedro Brand; y por consiguiente se le devuelva la jurisdicción de Costa Verde al cabildo del Distrito Nacional a donde afirman siempre han pertenecido.