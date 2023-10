La pieza fue actualizada por el Viceministerio de Suelos y Aguas de Medio Ambiente y por la Dirección Jurídica

El anteproyecto de ley de agua que trabaja el Gobierno y que someterá al Congreso Nacional tuvo sus últimas modificaciones el pasado miércoles, por lo que será entregado a los titulares de los ministerios de Economía y Medio Ambiente, respectivamente, en la próxima semana, para que decidan el curso de la pieza.



Los funcionarios Pável Isa Contreras y Miguel Ceara Hatton recibirán el borrador legislativo y podrán, si así lo consideran, entregarlo al Poder Ejecutivo, que lo introducirá en una de las dos cámaras congresuales.



El proyecto de ley de agua es una de las iniciativas más esperadas por la población y también una promesa del Gobierno.



Fue en ese sentido que René Antonio Mateo, viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente; y Ana Patricia Ossers, directora jurídica de la entidad, fueron designados para revisar los últimos cambios que han sugerido diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.



Al ofrecer la información, en el marco de su participación en el primer Congreso de Seguridad Hídrica y Gobernanza del Agua realizado por la Unidad de Gestión del Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el jueves 5 y viernes 6 del presente mes, Mateo explicó que ya completaron ese compendio técnico que debe ser incluido en la propuesta final de la pieza.



“Ese proceso lo terminamos ayer, y la semana que viene vamos a someter ese borrador final al ministro de Economía y al de Medio Ambiente, que son ellos los que tienen la decisión final de llevarlo al Poder Ejecutivo, para que de ahí el Ejecutivo lo envíe al Congreso. Ese es el proceso en el que estamos envueltos ahora mismo”, afirmó.



Nuevos aspectos



El anteproyecto de ley de agua contiene una serie de aspectos que le faltan al marco legal vigente (Ley 58-52), como es en los casos de derecho de propiedad (se dan a perpetuidad); y no hay un régimen de participación de los usuarios en las cuencas (no se habla de consejo de cuencas o consejo hídrico).



“Esta ley, lo primero es que resuelve el problema de la dispersión, y crea una autoridad nacional del agua que se encarga del recurso y deja la regulación de los servicios a los sectores que les corresponde, como es la generación hidroeléctrica, el sector Agua Potable y Saneamiento (APS), sectores industriales y de riesgo, que deben tener sus propias leyes sectoriales. Esto es una ley marco central para regular el agua como recurso, no los servicios que prestan agua”, manifestó René Mateo.



Enfatizó en que la República Dominicana cuenta con 21 instituciones que de alguna manera tienen roles protagónicos con el agua, y la mayoría de veces lo hacen sin planificación entre ellas. “Ese problema hay que resolverlo”, indicó.



Sectores se oponen a una nueva ley



Sobre las objeciones de algunos a una ley de agua, la información que maneja el viceministro es que el capítulo de concepciones y derecho de agua ha sido cuestionado “de manera profunda”, sin embargo, ponderó que la Constitución establece de forma concisa en sus artículos 15 y 17 que el agua es un bien de dominio público. Agregó, además, que el artículo 17 indica las condiciones en las cuales se debe confeccionar el agua.



Recordó que la Ley 58-52 vigente otorga derechos y concepciones de título de agua, por lo que entiende que los argumentos surgidos de sectores en relación a una nueva ley de agua, es típico de aquellos que impiden que el país tenga un marco legal actualizado.



Dijo que esos sectores buscan interés, puesto que “hay gente que le conviene que siga el ‘statu quo’ porque se benefician del desorden, y no hay dudas que tenemos que hacer una gestión muy integral del recurso”.



¿Por qué una ley de agua y no un código?Borrador vs iniciativa de CD



Por otro lado, la directora jurídica de Medio Ambiente, al ser preguntada por este medio sobre por qué se creará una ley de agua y no un código, explicó que en una propuesta sometida en el 2020, se decidió que para que sea una ley posible en aplicación, debe ser una legislación más simple, por lo cual se excluyó todo lo que tiene ver con regulación de servicio y se dejó la regulación del recurso. Se descartó el código de agua.



“Por eso se habla de una ley general de agua y no de un código; sino como una versión más reformulada y más sencilla para su aplicación, porque lo que había era una propuesta de más de 500 páginas, que para aplicación iba a ser difícil, y al separar y excluir de la regulación del agua, al recurso todo el tema de servicio, quedó mucho más reducida la propuesta de ley de agua. A eso fue que se apostó en ese momento, y a eso se sigue apostando ahora”, sostuvo Ana P. Ossers.



Al profundizar más sobre el tema, precisó que la propuesta de ley del Gobierno tiene aspectos distintos a uno de los dos proyectos legislativos reintroducidos en la Cámara de Diputados por el legislador Máximo Castro Silverio (PRSC-Santiago) que tratan sobre el agua.



De acuerdo a Ossers, en el borrador hay una mejor y más robusta regulación del aprovechamiento del recurso del agua; y el esquema de gobernanza del recurso está simplificado y orientado en la gestión de la planificación de recurso a nivel de cuenca, y se crean los comités geológicos de cuencas.



Las iniciativas de Castro Silverio son el proyecto de ley de agua y el de agua potable y saneamiento.



Cambio climático



Durante su intervención en el acto inaugural del congreso, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, afirmó que para enfrentar las diversas problemáticas en torno al agua, se hace necesario que la sociedad dominicana cuente con una estrategia organizada y pensada que enfrente el desafío que representa para el país el cambio climático.



El servidor del Estado recordó:“Los desafíos que tenemos (en materia de agua) son muy grandes, pero es parte de un contexto que debemos tener presente, que es el cambio climático”.



“Si no tenemos una respuesta organizada, pensada, y una estrategia para enfrentar el cambio climático, tampoco podremos enfrentar debidamente el tema del agua y otros temas ambientales que tiene el país”, resaltó.



Sobre el cambio climático, el ministro de Medio Ambiente señaló que República Dominicana apenas aporta el 0.08 % a los gases de efecto invernadero, aunque será uno de los países más impactados en el mundo. Recordó que la nación dominicana está entre los primeros 15 países más vulnerables del mundo, y Haití entre los primeros cinco.



Según los estudios de la IPCC, el panel intergubernamental que analiza el cambio climático y ofrece los mayores estudios y estadísticas, República Dominicana está en una de las franjas terrestres más afectadas del globo terráqueo, que será esta franja del mar Caribe, sostuvo. “Y, de hecho, estamos sufriendo ya. Ahí tenemos el sargazo. El sargazo es una expresión concreta del cambio climático”, puntualizó.



Ceara Hatton explicó que en el mar Caribe hay flotando hoy día 3 millones 613 mil 937 toneladas de sargazo, una superficie de 27 mil 843 kilómetros cuadrados.



“Nosotros esperamos que, en promedio, entrarían a la República Dominica entre 3 o 4 millones de toneladas: Mover esa cantidad es un volumen muy grande. La masa completa de biomasa es de alrededor de unos 30 o 40 millones de toneladas y no hay soluciones fáciles”, indicó.



Resaltó que, para enfrentar los efectos del cambio climático, es necesario repensar completamente el futuro. “Ahora, el gran desafío nuestro es la adaptación. Y la adaptación va a ser un proceso complicado y doloroso, porque implica modificar la forma de consumo, de transportarnos, de disponer nuestros desechos sólidos, de producir”, enfatizó.



La actividad



La Unidad de Gestión del Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) celebran el primer Congreso de Seguridad Hídrica y Gobernanza del Agua, evento que tiene como propósito conocer el estado actual de la gestión del agua en el país profundizar en medidas que brinden garantía de seguridad hídrica.



El congreso, que también cuenta con el apoyo de la Cátedra Unesco en Seguridad Hídrica Sostenible de la Universidad Internacional de la Florida, abordó durante dos días temas, como el contexto económico e institucional del sector agua, su impacto en los programas de desarrollo, la sostenibilidad en la gestión del líquido y los retos que tiene el país en torno a la seguridad hídrica.



Además de las conferencias, el congreso incluyó una serie de paneles que concluyeron ayer con recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, en aras de alcanzar la seguridad hídrica y gobernanza nacional del agua.



La Unidad de Gestión del Agua es una dependencia de la Vicerrectoría de Investigación de Pucmm responsable del estudio, educación, asistencia y consultorías en el sector agua dirigida por Silvio Carrasco, quien explicó que este evento busca también evaluar la interrelación entre agua, energía y alimentos en la gestión del agua, y analizar aspectos institucionales y legislativos en torno al manejo del líquido.



El exdirector del Indri también ponderó que el país tiene que lograr la seguridad hídrica, que no la tiene, “porque tenemos un 10% del agua regulada, y debemos de tener un 40%”. Se refirió a que todas las presas juntas almacenan cerca de 2 mil millones de metros cúbicos, cuando el país produce 25 mil millones.



En el evento, participarán como conferencistas nacionales, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton; Johnny Jiménez, subdirector ejecutivo del Indrhi; y Rafael Salazar, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). Asimismo, Raúl Pérez, profesor de Pucmm y director de Planificación y Desarrollo Hídrico del Indrhi; Rosa Urania Abreu, profesora de la maestría en Gestión Sostenible de Agua y consultora de políticas públicas de agua potable y saneamiento.



Entre los expertos internacionales se destaca María Donoso, directora de la Cátedra Unesco en Seguridad Hídrica Sostenible; Miguel Solanes, profesor de legislación y gobernanza del agua en la Pucmm y consultor internacional en políticas públicas por el agua; Javier Zuleta, consultor del Banco Mundial y experto de gestión de recursos hídricos y optimización de agricultura bajo riego; Carmen Rodríguez, especialista en gestión de proyectos con impacto social; y Antonio Embid, consultor del Banco Mundial para legislación de agua en América Latina.



Las exposiciones de especialistas nacionales e internacionales y los debates del sector agua del país pretenden ser escenario para evaluar de manera académica el uso, gestión y retos en torno al agua en la República Dominicana.

Proyectos sobre el agua no han progresado

En las últimas dos décadas, surgieron al menos cinco proyectos tocantes a la gestión de agua potable, sin que hasta el momento ninguno adquiera fuerza de ley. Para el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), los desacuerdos y la lucha por el protagonismo entre las instituciones públicas son las razones principales del fracaso de estas iniciativas. De acuerdo con el ingeniero Silvio Carrasco, lo más difícil en el camino a la concertación para la implementación de una ley que rija al sector, siempre fue definir quién será el ente constructor de las obras de agua, sean estas presas, acueductos e infraestructuras para riego, entre otras.

Si no tenemos una (…) una estrategia para enfrentar el cambio climático, tampoco podremos enfrentar debidamente el tema del agua”

Miguel Ceara Hatton

Ministro de Medio Ambiente Esta ley, lo primero es que resuelve el problema de la dispersión, y crea una autoridad nacional del agua que se encarga del recurso”

René Antonio Mateo

Viceministro de Suelos Medio Ambiente En el anteproyecto de ley hay una mejor y más robusta regulación del aprovechamiento del recurso del agua”

Ana Patricia Ossers

Directora Jurídica de Medio Ambiente La República Dominicana tiene que lograr la seguridad hídrica, que no la tiene”

Silvio Carrasco

Exdirector del Indrhi

500

Páginas y un poco más tenía la propuesta presentada en el año 2020 para crear un código del agua