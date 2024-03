Al entregar la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2024, el presidente se comprometió a proteger a las víctimas de violencia, acoso y hostigamiento

Con el compromiso de fortalecer el sistema de protección a víctimas de violencia e impulsar normas para combatir el acoso y el hostigamiento de las féminas en espacios laborales tanto públicos como privados, el Gobierno galardonó ayer a 18 damas dominicanas que se han destacado en diversas áreas y se han convertido en referentes para la sociedad.



En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente Luis Abinader encabezó el tradicional acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2024, en cuyo escenario se comprometió a seguir trabajando en materia de políticas públicas para la igualdad y la lucha contra la violencia.



Durante el acto, celebrado en el Salón Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, el jefe de Estado reconoció, sin embargo, que persisten desafíos, como dotar al país de una ley integral para hacerle frente a la violencia contra las mujeres, la cual, dijo, ha remitido al Congreso Nacional y “ha reiterado la necesidad de su urgente ponderación y aprobación por parte de los legisladores”.



Acompañado de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña, el mandatario entregó 18 reconocimientos de trigésima entrega de la medalla al mérito de la mujer en las categorías “profesional, rural, sindical, social, educación, feminista, inclusión, destacada en el extranjero, participación política, militar, policial, empresarial, deporte, comunitaria, cultural-artística, emprendimiento, religiosa, y destacada por su trayectoria en el sector financiero”



Recibieron la Medalla al Mérito 2024 Antonia Antón Espinal en la categoría Trayectoria en el Sector Financiero; Petronila Castillo en la categoría Participación Política; Raquel Corona Peña, como Destacada en el Extranjero; Sonia Argentina Inoa en la categoría Profesional; Santa Cesarina Fabián Medina en la categoría Social; Dinanyiris Fúrcal Hernández en la categoría Deportes; Elba Seneida García Gutiérrez en la categoría Emprendimiento.



También fueron condecoradas Nelly Margarita Heredia Agramonte en la categoría Comunitaria; Celeste Yanet Jiménez Cabral en la categoría Policial; Ciana Diamantina Martínez Valdez en la categoría Educación; Lusitania Francisca Martínez Jiménez en la categoría Feminista; Reyes Altagracia Morel Baldayac en la categoría Empresarial; Ylonka Nacidit Perdomo en la categoría Cultural-Artística; María de Jesús Pérez en la categoría Sindical; Alicia Rojas Arias en la categoría Rural; Angélic Wendolin Rosa Durán en la categoría Militar; Loida Esther Tejera Williams en la categoría Religiosa y Milagros Urraca Espinosa en la categoría Inclusión.



Ministra pide no retroceder



La ministra de la Mujer reafirmó su compromiso por la igualdad y la equidad, una vida libre de violencia y de plena participación política de las mujeres en todos los espacios de poder y de toma de decisiones.



Al referirse al actual contexto electoral, la funcionaria afirmó que se debe trabajar para que no haya retroceso en materia de igualdad. “Necesitamos avanzar hacia la paridad. No debemos avanzar a nivel de entrada, sino de resultados, así como en el año 1934 cuando en nuestro país se celebró el voto de ensayo del voto femenino con la participación de 96 mil 424 mujeres. Hay que decir que 90 años después las mujeres somos capaces de seguir elevando nuestro reclamo, ahora, por una democracia paritaria”, expresó Mayra Jiménez.

Milagros Urraca Espinosa, galardonada en la categoría Inclusión. Danny Polanco

Sobre las propuestas y el proceso de escogencia

En esta ocasión, el Ministerio de la Mujer recibió y evaluó 165 propuestas. La convocatoria a las postulaciones a la Medalla al Mérito comenzó el 19 de diciembre del 2023, con una fecha límite hasta el 31 de enero, con prórroga hasta el 7 de febrero. Fue publicada en 2 periódicos de circulación nacional y promovida en las redes sociales y en la página web del Ministerio de la Mujer, en donde fueron colgados los formularios.