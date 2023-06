San José, Costa Rica. Great Place to Work® Caribe & Centroamérica, la autoridad global en culturas de trabajo, ha presentado sus listados de Los Mejores Lugares para Trabajar® CARCA 2023. Tras aplicar el Diagnóstico de Cultura y Clima Organizacional en más de 300 organizaciones de 17 países de Caribe y Centroamérica, calificaron 120 organizaciones para las listas de este año.

Para JMMB República Dominicana, ser galardonado con el tercer lugar en los listados representa un gran reconocimiento, que se basa en datos confidenciales de encuestas que evalúan la confianza, innovación, valores de la organización y gestión empresarial a través de una metodología definida que toma en cuenta la experiencia laboral For AllTM de todos los 255 miembros de equipo de JMMB sin hacer diferencia por quiénes son o qué hacen en la organización.

“Desde sus inicios, JMMB fue soñada para ser una organización diferente, que cree en la grandeza de cada individuo y busca crear ese espacio donde cada miembro de equipo pueda trabajar con propósito, manifestar en su mejor versión, y formar relaciones estrechas que brinden sentido de pertenencia y amor. Nos llena de orgullo contar con un equipo que todos los días elige ser diferentes” afirma Denisse Pichardo, Country Chief Culture & Human Development & General Services Officer.

El 80% de los colaboradores de las 120 organizaciones galardonadas confirmaron que se les ofrecen prestaciones especiales y únicas —10 puntos porcentuales por encima del promedio de otros lugares de trabajo participantes—. Los lugares de trabajo que lograron estar en las listas, también recibieron calificaciones superiores en lo referente al involucramiento de los colaboradores por parte de sus líderes en las decisiones que podrían afectarles.

JMMB se ha caracterizado por ser un lugar donde su crecimiento ha sido posible gracias a su filosofía empresarial, siendo su valor principal el amor incondicional y respeto mutuo expresado en las relaciones laborales y en el desempeño diario de todos sus integrantes, cumpliéndose así, todos los objetivos tanto individuales como corporativos, rodeados de un ambiente familiar y de una atmósfera de confianza.

Con los desafíos globales que enfrentarán los mercados en los próximos años, concentrarse en la cultura del lugar de trabajo será esencial para garantizar no sólo la supervivencia de las organizaciones, sino también su éxito y prosperidad.

ACERCA DEL GRUPO JMMB

Con raíces jamaicanas y más de 30 años de experiencia en el mercado regional, JMMB es un proveedor de servicios financieros integrados que está comprometido a mostrar conexiones de corazón a corazón y proporcionar relaciones genuinas y solidarias. Proactivamente JMMB ofrece planes financieros personalizados que brindan acceso a una amplia gama de soluciones financieras, incluyendo banca e inversiones con el objetivo de complementar el bienestar de nuestros clientes. Actualmente está asociado con más de 386,000 clientes y sus familias. También busca ser su Socio Financiero de Metas de Vida, guiándolos en el camino hacia las metas de sus clientes.

En República Dominicana cuenta con distintas unidades de negocios tales como: JMMB Bank; JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.; JMMB Puesto de Bolsa, S.A. y AFP JMMB BDI, S.A. realizando asesoría financiera personalizada, servicios bancarios, intermediación de instrumentos en renta fija y variable, administración de inversiones y fondos de inversión, compraventa de moneda extranjera, y administración de fondos de pensiones. Al cierre del año 2022 contaban con RD$42,740 MM en Fondos Administrados en las distintas empresas en República Dominicana.

Visita www.jmmb.com y síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube.

ACERCA DE GREAT PLACE TO WORK

Great Place to Work® es la autoridad mundial sobre cultura del lugar de trabajo. Desde 1992 ha encuestado a más de 100 millones de empleados de todo el mundo y utilizado esas opiniones detalladas para definir qué hace que un lugar de trabajo sea excelente: la confianza. Great Place to Work® ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y generar mejores resultados de negocio mediante la creación de una experiencia laboral de gran confianza para todos los colaboradores. Sus incomparables datos de referencia se utilizan para reconocer organizaciones a través de su Certificación y Los Mejores Lugares para Trabajar en los Estados Unidos y en más de 60 países, incluidas las 100 Best Companies to Work For® y las listas “World’s Best” que se publican todos los años en Fortune. Todo lo que hacemos está impulsado por la misión de ayudar a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos (For All™) y construir así un mundo mejor.

